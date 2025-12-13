Рейтинг@Mail.ru
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают - РИА Новости Крым, 13.12.2025
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают - РИА Новости Крым, 13.12.2025
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
10 миллиардов рублей направят Крыму на приведение дорог в нормативное состояние. Об этом сообщает Минтранс РФ по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. 10 миллиардов рублей направят Крыму на приведение дорог в нормативное состояние. Об этом сообщает Минтранс РФ по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова и министра транспорта РФ Андрея Никитина.Также сообщается, что в 2026 году планируется завершение капремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 "Новороссия". А на обновление парка общественного транспорта Крыма выделено более 453 миллионов рублей. Особое внимание уделили развитию автомобильных пунктов пропуска. В 2025 году в пункте пропуска Джанкой завершены ремонтные работы дорожного полотна, а также обустройство и переоснащение имуществом и оборудованием. Аналогичные мероприятия реализованы в пунктах пропуска Армянск и Перекоп."До конца текущего года в Джанкое и Перекопе запланировано введение новых инспекционно-досмотровых комплексов портального типа "Портал-Авто" для досмотра легковых транспортных средств, что повысит оперативность и безопасность контроля на границе", - говорится в сообщении Минтранса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают

Министр транспорта России обсудил с руководством Крыма перспективы транспортной отрасли

11:17 13.12.2025 (обновлено: 11:27 13.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. 10 миллиардов рублей направят Крыму на приведение дорог в нормативное состояние. Об этом сообщает Минтранс РФ по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова и министра транспорта РФ Андрея Никитина.
"Это позволит с учетом последующей поддержки к 2030 году повысить долю региональных дорог в нормативном состоянии с 46,64% (по состоянию на 2025 год) до 51%", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в 2026 году планируется завершение капремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 "Новороссия". А на обновление парка общественного транспорта Крыма выделено более 453 миллионов рублей.
Особое внимание уделили развитию автомобильных пунктов пропуска. В 2025 году в пункте пропуска Джанкой завершены ремонтные работы дорожного полотна, а также обустройство и переоснащение имуществом и оборудованием. Аналогичные мероприятия реализованы в пунктах пропуска Армянск и Перекоп.
"До конца текущего года в Джанкое и Перекопе запланировано введение новых инспекционно-досмотровых комплексов портального типа "Портал-Авто" для досмотра легковых транспортных средств, что повысит оперативность и безопасность контроля на границе", - говорится в сообщении Минтранса.
