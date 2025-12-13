https://crimea.ria.ru/20251213/10-mlrd-na-privedenie-v-poryadok-dorog-kryma---chto-sdelayut-1151636812.html

10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают

10 миллиардов рублей направят Крыму на приведение дорог в нормативное состояние. Об этом сообщает Минтранс РФ по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. 10 миллиардов рублей направят Крыму на приведение дорог в нормативное состояние. Об этом сообщает Минтранс РФ по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова и министра транспорта РФ Андрея Никитина.Также сообщается, что в 2026 году планируется завершение капремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 "Новороссия". А на обновление парка общественного транспорта Крыма выделено более 453 миллионов рублей. Особое внимание уделили развитию автомобильных пунктов пропуска. В 2025 году в пункте пропуска Джанкой завершены ремонтные работы дорожного полотна, а также обустройство и переоснащение имуществом и оборудованием. Аналогичные мероприятия реализованы в пунктах пропуска Армянск и Перекоп."До конца текущего года в Джанкое и Перекопе запланировано введение новых инспекционно-досмотровых комплексов портального типа "Портал-Авто" для досмотра легковых транспортных средств, что повысит оперативность и безопасность контроля на границе", - говорится в сообщении Минтранса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

