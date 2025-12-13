https://crimea.ria.ru/20251213/nad-krymom-otrabotala-pvo-1151627601.html

Над Крымом отработала ПВО

Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 - над территорией Саратовской области, четыре - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Ростовской области, два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.За вчерашнюю ночь было сбито 90 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтахМассированный налет: десятки беспилотников атаковали МосквуСоздание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану

