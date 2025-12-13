Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 13.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251213/nad-krymom-otrabotala-pvo-1151627601.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Над Крымом отработала ПВО
Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.12.2025
атаки всу
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 - над территорией Саратовской области, четыре - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Ростовской области, два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.За вчерашнюю ночь было сбито 90 украинских беспилотников.
крым
РИА Новости Крым
Новости
атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом и другими регионами России сбит 41 беспилотник ВСУ

07:45 13.12.2025 (обновлено: 07:47 13.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 - над территорией Саратовской области, четыре - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Ростовской области, два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.
За вчерашнюю ночь было сбито 90 украинских беспилотников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
Массированный налет: десятки беспилотников атаковали Москву
Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
 
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФ
 
