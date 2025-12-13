https://crimea.ria.ru/20251213/nad-krymom-otrabotala-pvo-1151627601.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Над Крымом отработала ПВО
Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T07:45
2025-12-13T07:45
2025-12-13T07:47
атаки всу
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_5237d364869ba980945d14e31367693e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 - над территорией Саратовской области, четыре - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Ростовской области, два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.За вчерашнюю ночь было сбито 90 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтахМассированный налет: десятки беспилотников атаковали МосквуСоздание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62988ecbd3f08ca4e67bdd7bdf6fc977.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом и другими регионами России сбит 41 беспилотник ВСУ
07:45 13.12.2025 (обновлено: 07:47 13.12.2025)