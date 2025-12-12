https://crimea.ria.ru/20251212/90-dronov-vsu-sbili-nad-chernym-morem-i-devyatyu-regionami-rossii--1151595726.html
90 дронов ВСУ сбили над Черным морем и девятью регионами России
Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 90 украинских БПЛА над Черным морем, а также над девятью российскими областями. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 90 украинских БПЛА над Черным морем, а также над девятью российскими областями. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны РФ.Больше всего вражеских дронов российские военные сбили в небе над Брянской областью - 63. Над территорией Ярославской области уничтожено восемь БПЛА, над Московским регионом - четыре. По три дрона ВСУ сбито над Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря. Над территорией Тамбовской и Тульской областей уничтожено по два дрона, а над Орловской и Ростовской областями - по одному.В пятницу врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери есть пострадавшие.Ранее сообщалось, что в ночь на четверг средства российской ПВО уничтожено 287 украинских беспилотника над 12 регионами России.Также накануне украинские боевики не оставляли попыток атаковать Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в первой половине дня в четверг на подлете к городу уничтожены 11 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтахМассированный налет: десятки беспилотников атаковали МосквуСоздание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
черное море, пво, министерство обороны рф, атаки всу, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)
07:44 12.12.2025 (обновлено: 07:56 12.12.2025)