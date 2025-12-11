https://crimea.ria.ru/20251211/bespilotniki-prodolzhayut-atakovat-moskvu-1151575493.html

Беспилотники продолжают атаковать Москву

Украинские боевики продолжают попытки атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в первой половине дня в четверг на подлете к городу уничтожены...

2025-12-11T13:51

2025-12-11T13:51

2025-12-11T14:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают попытки атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в первой половине дня в четверг на подлете к городу уничтожены 11 вражеских дронов.Один беспилотник был сбит на подлете к городу около семи утра, в дальнейшем в первой половине дня в четверг были ликвидированы еще 10 дронов ВСУ, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.В ночь на четверг украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву – в течение ночи на подлете к городу был уничтожен 31 вражеский дрон.Накануне беспилотники также пытались прорваться к Москве, попытки вражеских ударов были отражены силами российской ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

