Беспилотники продолжают атаковать Москву
Беспилотники продолжают атаковать Москву - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Беспилотники продолжают атаковать Москву
Украинские боевики продолжают попытки атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в первой половине дня в четверг на подлете к городу уничтожены... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T13:51
2025-12-11T13:51
2025-12-11T14:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают попытки атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в первой половине дня в четверг на подлете к городу уничтожены 11 вражеских дронов.Один беспилотник был сбит на подлете к городу около семи утра, в дальнейшем в первой половине дня в четверг были ликвидированы еще 10 дронов ВСУ, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.В ночь на четверг украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву – в течение ночи на подлете к городу был уничтожен 31 вражеский дрон.Накануне беспилотники также пытались прорваться к Москве, попытки вражеских ударов были отражены силами российской ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотники продолжают атаковать Москву
На подлете к Москве продолжают сбивать беспилотники
13:51 11.12.2025 (обновлено: 14:02 11.12.2025)