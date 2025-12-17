Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20251217/bolee-400-tysyach-chelovek-v-etom-godu-podpisali-kontrakt-s-minoborony-1151745677.html
2025-12-17T14:52
2025-12-17T14:55
андрей белоусов
служба в вс рф по контракту
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
армия и флот
служба по контракту
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Контракт с минобороны РФ в этом году заключили более 400 тысяч граждан России. Практически все они моложе 40 лет и имеют высшее образование. Об этом заявил глава ведомства на расширенном заседании коллегии Минобороны Андрей Белоусов.Он подчеркнул, что ключевая составляющая успехов российской армии на поле боя – устойчивое комплектование Вооруженных Сил.Белоусов поблагодарил командования войск военных округов, полномочных представителей президента и глав регионов за проведенную добросовестную работу по комплектованию войск.
андрей белоусов, служба в вс рф по контракту, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, армия и флот, служба по контракту
14:52 17.12.2025 (обновлено: 14:55 17.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Контракт с минобороны РФ в этом году заключили более 400 тысяч граждан России. Практически все они моложе 40 лет и имеют высшее образование. Об этом заявил глава ведомства на расширенном заседании коллегии Минобороны Андрей Белоусов.
Он подчеркнул, что ключевая составляющая успехов российской армии на поле боя – устойчивое комплектование Вооруженных Сил.

"План комплектования этого года перевыполнен. На военную службу по контракту добровольно поступили почти 410 тысяч граждан. Практически две трети из них – молодые люди до 40 лет, более трети – имеют высшее или среднее специальное образование", – сказал министр.

Белоусов поблагодарил командования войск военных округов, полномочных представителей президента и глав регионов за проведенную добросовестную работу по комплектованию войск.
Андрей БелоусовСлужба в ВС РФ по контрактуНовостиВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФАрмия и флотСлужба по контракту
 
