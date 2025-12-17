https://crimea.ria.ru/20251217/bolee-400-tysyach-chelovek-v-etom-godu-podpisali-kontrakt-s-minoborony-1151745677.html
Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
Контракт с минобороны РФ в этом году заключили более 400 тысяч граждан России. Практически все они моложе 40 лет и имеют высшее образование. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T14:52
2025-12-17T14:52
2025-12-17T14:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Контракт с минобороны РФ в этом году заключили более 400 тысяч граждан России. Практически все они моложе 40 лет и имеют высшее образование. Об этом заявил глава ведомства на расширенном заседании коллегии Минобороны Андрей Белоусов.Он подчеркнул, что ключевая составляющая успехов российской армии на поле боя – устойчивое комплектование Вооруженных Сил.Белоусов поблагодарил командования войск военных округов, полномочных представителей президента и глав регионов за проведенную добросовестную работу по комплектованию войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
На военную службу по контракту в этом году поступило почти 410 тысяч человек – Белоусов
14:52 17.12.2025