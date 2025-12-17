https://crimea.ria.ru/20251217/imuschestvo-usika-v-krymu-natsionalizirovali-pochemu-tolko-seychas-1151733850.html

Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас

радио "спутник в крыму"

александр усик

мнения

станислав корякин

национализация в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Национализация имущества граждан Украины не всегда происходит быстро, поскольку необходима определенная правовая база, но всякий раз является идеологически оправданной, тем более когда речь идет о публичных личностях, работающих в антироссийском поле. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты России от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.Накануне председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил о национализации в Крыму имущества украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука.По словам Корякина, эту новость спустя столько лет после возвращения Крыма в Россию следует трактовать в двух измерениях."Первое – это правовое измерение. Второе – идеологическое, морально-ценностное", – уточнил Корякин.Так, по его мнению, в правовом контексте история с национализацией имущества этих людей несколько затянулась, поскольку необходимо было подготовить соответствующую правовую базу.Что же касается идеологического аспекта, то здесь все с самого начала было понятно и логично, считает Корякин."Когда есть военный конфликт и есть активы, которые принадлежат другой стороне, очевидно, что так не должно быть, и это рано или поздно приведет к изъятию. То же самое, кстати, происходит и на стороне Украины: они тоже изымают активы граждан России и не только. Так что здесь все ожидаемо и вполне в логике баланса", – сказал Корякин.При этом он подчеркнул, что, в отличие от Украины, в России принудительно не отчуждают имущество у тех граждан Украины, которые не делают публичных заявлений, порочащих Российскую Федерацию, ее народ и армию."У меня есть товарищи, которые владели активами в Украине, квартиры тоже, причем люди не политические, то есть они не политики, это просто обычные граждане, у которых изъяли имущество... Усик и экс-нардеп – публичные лица, которые делали определенные заявления. Но я не слышал, чтобы изымались (в России – ред.) активы или имущество у людей, которые являются гражданами Украины, но не делают заявлений... Это было бы сложно пропустить, если бы такое произошло", – сказал Корякин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУРСемь млрд от национализации – на что Крым тратит деньгиЗа деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте

