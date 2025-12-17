Рейтинг@Mail.ru
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251217/imuschestvo-usika-v-krymu-natsionalizirovali-pochemu-tolko-seychas-1151733850.html
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас
Национализация имущества граждан Украины не всегда происходит быстро, поскольку необходима определенная правовая база, но всякий раз является идеологически... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T19:39
2025-12-17T19:39
радио "спутник в крыму"
александр усик
мнения
станислав корякин
национализация в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/46/1115554659_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_25dba8a52627ecc7271621f44a54e04b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Национализация имущества граждан Украины не всегда происходит быстро, поскольку необходима определенная правовая база, но всякий раз является идеологически оправданной, тем более когда речь идет о публичных личностях, работающих в антироссийском поле. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты России от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.Накануне председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил о национализации в Крыму имущества украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука.По словам Корякина, эту новость спустя столько лет после возвращения Крыма в Россию следует трактовать в двух измерениях."Первое – это правовое измерение. Второе – идеологическое, морально-ценностное", – уточнил Корякин.Так, по его мнению, в правовом контексте история с национализацией имущества этих людей несколько затянулась, поскольку необходимо было подготовить соответствующую правовую базу.Что же касается идеологического аспекта, то здесь все с самого начала было понятно и логично, считает Корякин."Когда есть военный конфликт и есть активы, которые принадлежат другой стороне, очевидно, что так не должно быть, и это рано или поздно приведет к изъятию. То же самое, кстати, происходит и на стороне Украины: они тоже изымают активы граждан России и не только. Так что здесь все ожидаемо и вполне в логике баланса", – сказал Корякин.При этом он подчеркнул, что, в отличие от Украины, в России принудительно не отчуждают имущество у тех граждан Украины, которые не делают публичных заявлений, порочащих Российскую Федерацию, ее народ и армию."У меня есть товарищи, которые владели активами в Украине, квартиры тоже, причем люди не политические, то есть они не политики, это просто обычные граждане, у которых изъяли имущество... Усик и экс-нардеп – публичные лица, которые делали определенные заявления. Но я не слышал, чтобы изымались (в России – ред.) активы или имущество у людей, которые являются гражданами Украины, но не делают заявлений... Это было бы сложно пропустить, если бы такое произошло", – сказал Корякин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУРСемь млрд от национализации – на что Крым тратит деньгиЗа деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/46/1115554659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0776ea3a4d004caad49b1654bf36b8a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр усик, мнения, станислав корякин, национализация в крыму
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас

Порядок национализации имущества украинцев в Крыму объяснили в Общественной палате РФ

19:39 17.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Усик (Украина) после боя. Архивное фото
Александр Усик (Украина) после боя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Национализация имущества граждан Украины не всегда происходит быстро, поскольку необходима определенная правовая база, но всякий раз является идеологически оправданной, тем более когда речь идет о публичных личностях, работающих в антироссийском поле. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты России от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.
Накануне председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил о национализации в Крыму имущества украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука.
По словам Корякина, эту новость спустя столько лет после возвращения Крыма в Россию следует трактовать в двух измерениях.
"Первое – это правовое измерение. Второе – идеологическое, морально-ценностное", – уточнил Корякин.
Так, по его мнению, в правовом контексте история с национализацией имущества этих людей несколько затянулась, поскольку необходимо было подготовить соответствующую правовую базу.
"Это связано с подготовкой нормативной обвязки, которая должна быть максимально легальной. Надо было посмотреть, какого рода активы, кому они конкретно принадлежат. Потому что активы не всегда принадлежат напрямую конкретному человеку, бывает, что прокси используются и так далее. И в этом смысле принятое решение по общей практике, которую я наблюдаю, максимально юридически обустроено", – прокомментировал Корякин.
Что же касается идеологического аспекта, то здесь все с самого начала было понятно и логично, считает Корякин.
"Когда есть военный конфликт и есть активы, которые принадлежат другой стороне, очевидно, что так не должно быть, и это рано или поздно приведет к изъятию. То же самое, кстати, происходит и на стороне Украины: они тоже изымают активы граждан России и не только. Так что здесь все ожидаемо и вполне в логике баланса", – сказал Корякин.
При этом он подчеркнул, что, в отличие от Украины, в России принудительно не отчуждают имущество у тех граждан Украины, которые не делают публичных заявлений, порочащих Российскую Федерацию, ее народ и армию.
"У меня есть товарищи, которые владели активами в Украине, квартиры тоже, причем люди не политические, то есть они не политики, это просто обычные граждане, у которых изъяли имущество... Усик и экс-нардеп – публичные лица, которые делали определенные заявления. Но я не слышал, чтобы изымались (в России – ред.) активы или имущество у людей, которые являются гражданами Украины, но не делают заявлений... Это было бы сложно пропустить, если бы такое произошло", – сказал Корякин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР
Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги
За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте
 
Радио "Спутник в Крыму"Александр УсикМненияСтанислав КорякинНационализация в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Севастополь отбивает атаку ВСУ
20:00В Севастополе объявлена воздушная тревога
19:51В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения
19:39Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас
19:28Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова
19:01Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов
18:43ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
18:31В Севастополе остановили катера и паромы
18:22Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
18:10Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в среду
17:55Сбербанк: Крым и Севастополь вошли в топ-3 по приросту турпотока
17:45"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме
17:38В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
17:26"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
17:19Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному
17:03Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
16:49Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
16:30На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
16:23На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей
16:16Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором
Лента новостейМолния