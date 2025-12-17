https://crimea.ria.ru/20251217/imuschestvo-usika-v-krymu-natsionalizirovali-pochemu-tolko-seychas-1151733850.html
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас
Национализация имущества граждан Украины не всегда происходит быстро, поскольку необходима определенная правовая база, но всякий раз является идеологически... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T19:39
2025-12-17T19:39
2025-12-17T19:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Национализация имущества граждан Украины не всегда происходит быстро, поскольку необходима определенная правовая база, но всякий раз является идеологически оправданной, тем более когда речь идет о публичных личностях, работающих в антироссийском поле. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты России от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.Накануне председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил о национализации в Крыму имущества украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука.По словам Корякина, эту новость спустя столько лет после возвращения Крыма в Россию следует трактовать в двух измерениях."Первое – это правовое измерение. Второе – идеологическое, морально-ценностное", – уточнил Корякин.Так, по его мнению, в правовом контексте история с национализацией имущества этих людей несколько затянулась, поскольку необходимо было подготовить соответствующую правовую базу.Что же касается идеологического аспекта, то здесь все с самого начала было понятно и логично, считает Корякин."Когда есть военный конфликт и есть активы, которые принадлежат другой стороне, очевидно, что так не должно быть, и это рано или поздно приведет к изъятию. То же самое, кстати, происходит и на стороне Украины: они тоже изымают активы граждан России и не только. Так что здесь все ожидаемо и вполне в логике баланса", – сказал Корякин.При этом он подчеркнул, что, в отличие от Украины, в России принудительно не отчуждают имущество у тех граждан Украины, которые не делают публичных заявлений, порочащих Российскую Федерацию, ее народ и армию."У меня есть товарищи, которые владели активами в Украине, квартиры тоже, причем люди не политические, то есть они не политики, это просто обычные граждане, у которых изъяли имущество... Усик и экс-нардеп – публичные лица, которые делали определенные заявления. Но я не слышал, чтобы изымались (в России – ред.) активы или имущество у людей, которые являются гражданами Украины, но не делают заявлений... Это было бы сложно пропустить, если бы такое произошло", – сказал Корякин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУРСемь млрд от национализации – на что Крым тратит деньгиЗа деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас
Порядок национализации имущества украинцев в Крыму объяснили в Общественной палате РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым.
Национализация имущества граждан Украины не всегда происходит быстро, поскольку необходима определенная правовая база, но всякий раз является идеологически оправданной, тем более когда речь идет о публичных личностях, работающих в антироссийском поле. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил член Общественной палаты России от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.
Накануне председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил
о национализации в Крыму имущества украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука.
По словам Корякина, эту новость спустя столько лет после возвращения Крыма в Россию следует трактовать в двух измерениях.
"Первое – это правовое измерение. Второе – идеологическое, морально-ценностное", – уточнил Корякин.
Так, по его мнению, в правовом контексте история с национализацией имущества этих людей несколько затянулась, поскольку необходимо было подготовить соответствующую правовую базу.
"Это связано с подготовкой нормативной обвязки, которая должна быть максимально легальной. Надо было посмотреть, какого рода активы, кому они конкретно принадлежат. Потому что активы не всегда принадлежат напрямую конкретному человеку, бывает, что прокси используются и так далее. И в этом смысле принятое решение по общей практике, которую я наблюдаю, максимально юридически обустроено", – прокомментировал Корякин.
Что же касается идеологического аспекта, то здесь все с самого начала было понятно и логично, считает Корякин.
"Когда есть военный конфликт и есть активы, которые принадлежат другой стороне, очевидно, что так не должно быть, и это рано или поздно приведет к изъятию. То же самое, кстати, происходит и на стороне Украины: они тоже изымают активы граждан России и не только. Так что здесь все ожидаемо и вполне в логике баланса", – сказал Корякин.
При этом он подчеркнул, что, в отличие от Украины, в России принудительно не отчуждают имущество у тех граждан Украины, которые не делают публичных заявлений, порочащих Российскую Федерацию, ее народ и армию.
"У меня есть товарищи, которые владели активами в Украине, квартиры тоже, причем люди не политические, то есть они не политики, это просто обычные граждане, у которых изъяли имущество... Усик и экс-нардеп – публичные лица, которые делали определенные заявления. Но я не слышал, чтобы изымались (в России – ред.) активы или имущество у людей, которые являются гражданами Украины, но не делают заявлений... Это было бы сложно пропустить, если бы такое произошло", – сказал Корякин.
