Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания

2025-12-17T22:22

звездопад

космос

астрономия

новости

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/02/1148446352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d97bee6cc8dba6a2ea9cd0c68187ed6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. С 17 по 26 декабря Земля пройдет через метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Как сообщается на сайте Московского планетария, пик звездопада придется на самую длинную ночь в году, его увидят жители Северного полушария, в том числе крымчане.Активность звездопада ожидается с 17 по 26 декабря, пик придется на 22 декабря в 19 часов по Москве.Уточняется, что Урсиды можно будет наблюдать в Северном полушарии в течение всей ночи над северным горизонтом. Чтобы хорошо разглядеть падающие звезды, желательны безоблачное небо, отсутствие городской подсветки и ясная погода.С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Научный интерес Геминид заключается в возможности изучить, как разрушаются астероиды и каким образом пылевые частицы взаимодействуют с солнечным излучением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планетРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце ГалактикиНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

