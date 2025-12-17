Рейтинг@Mail.ru
Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/potok-ursidy-uronit-zvezdy-nad-krymom-pora-zagadyvat-zhelaniya-1151492933.html
Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания
Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания
С 17 по 26 декабря Земля пройдет через метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Как сообщается на сайте Московского планетария, пик звездопада... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T22:22
2025-12-17T22:22
звездопад
космос
астрономия
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/02/1148446352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d97bee6cc8dba6a2ea9cd0c68187ed6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. С 17 по 26 декабря Земля пройдет через метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Как сообщается на сайте Московского планетария, пик звездопада придется на самую длинную ночь в году, его увидят жители Северного полушария, в том числе крымчане.Активность звездопада ожидается с 17 по 26 декабря, пик придется на 22 декабря в 19 часов по Москве.Уточняется, что Урсиды можно будет наблюдать в Северном полушарии в течение всей ночи над северным горизонтом. Чтобы хорошо разглядеть падающие звезды, желательны безоблачное небо, отсутствие городской подсветки и ясная погода.С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Научный интерес Геминид заключается в возможности изучить, как разрушаются астероиды и каким образом пылевые частицы взаимодействуют с солнечным излучением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планетРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце ГалактикиНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/02/1148446352_100:0:868:576_1920x0_80_0_0_f31537808949525f948d03ef19532093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
звездопад, космос, астрономия, новости, новости крыма
Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания

В Крыму можно увидеть пик звездопада из созвездия Малая Медведица в ночь на 22 декабря

22:22 17.12.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАНЗвездное небо
Звездное небо
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. С 17 по 26 декабря Земля пройдет через метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Как сообщается на сайте Московского планетария, пик звездопада придется на самую длинную ночь в году, его увидят жители Северного полушария, в том числе крымчане.

"С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, наблюдаем звездопад из созвездия Малая Медведица. Метеорный поток Урсиды подарит до 10 метеоров в час. Луна не помешает наблюдению метеоров, так как 20 декабря пройдет фазу новолуния", – сообщили в планетарии.

Активность звездопада ожидается с 17 по 26 декабря, пик придется на 22 декабря в 19 часов по Москве.
Уточняется, что Урсиды можно будет наблюдать в Северном полушарии в течение всей ночи над северным горизонтом. Чтобы хорошо разглядеть падающие звезды, желательны безоблачное небо, отсутствие городской подсветки и ясная погода.
С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Научный интерес Геминид заключается в возможности изучить, как разрушаются астероиды и каким образом пылевые частицы взаимодействуют с солнечным излучением.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
 
ЗвездопадкосмосАстрономияНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания
22:08Крым – Россия: зачем власть и дипломаты все время это повторяют
21:52ПВО и Черноморский флот сбили 11 воздушных целей на подлете к Севастополю
21:34С луком, манго и благодатью: в Севастополе продают необычный шоколад
21:26Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:11Потоп после ремонта труб – в Феодосии УК заплатила хозяйке квартиры
20:51Атака ВСУ на Крым – что известно
20:40Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем
20:36Над Севастополем работает ПВО – граждан просят не выходить на улицу
20:23Снос аварийных домов в Керчи: куда переселяют жильцов
20:09Севастополь отбивает атаку ВСУ
20:00В Севастополе объявлена воздушная тревога
19:51В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения
19:39Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас
19:28Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова
19:01Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов
18:43ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
18:31В Севастополе остановили катера и паромы
18:22Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
18:10Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в среду
Лента новостейМолния