Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания
Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания
С 17 по 26 декабря Земля пройдет через метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Как сообщается на сайте Московского планетария, пик звездопада... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T22:22
2025-12-17T22:22
2025-12-17T22:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. С 17 по 26 декабря Земля пройдет через метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Как сообщается на сайте Московского планетария, пик звездопада придется на самую длинную ночь в году, его увидят жители Северного полушария, в том числе крымчане.Активность звездопада ожидается с 17 по 26 декабря, пик придется на 22 декабря в 19 часов по Москве.Уточняется, что Урсиды можно будет наблюдать в Северном полушарии в течение всей ночи над северным горизонтом. Чтобы хорошо разглядеть падающие звезды, желательны безоблачное небо, отсутствие городской подсветки и ясная погода.С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Научный интерес Геминид заключается в возможности изучить, как разрушаются астероиды и каким образом пылевые частицы взаимодействуют с солнечным излучением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планетРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце ГалактикиНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Поток Урсиды уронит звезды над Крымом: пора загадывать желания
В Крыму можно увидеть пик звездопада из созвездия Малая Медведица в ночь на 22 декабря