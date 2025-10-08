Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики с помощью телескопа ART-XC. Об этом сообщает в среду Роскосмос. РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T17:08
2025-10-08T17:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики с помощью телескопа ART-XC. Об этом сообщает в среду Роскосмос.Уточняется, что космический аппарат "Спектр-РГ", разработанный Научно-производственным объединением им. Лавочкина, запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Впервые в истории телескоп сумел выделить рентгеновское излучение самого центрального звездного диска, отсеяв помехи от сотен других ярких объектов."Он (центральный звездный деск – ред.) оказался в три раза "ярче" в рентгене, чем ожидалось. Скорее всего, в сердце Галактики скопилось рекордное количество двойных систем, где вещество падает на белые карлики, вызывая мощное рентгеновское излучение", – предполагают эксперты.Крымские ученые ранее первыми в мире изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

Российские ученые первыми в мире увидели центральную часть Галактики – Роскосмос

17:08 08.10.2025
 
© РоскосмосРоссийские ученые первыми в мире разглядели центральную часть Галактики
Российские ученые первыми в мире разглядели центральную часть Галактики
© Роскосмос
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики с помощью телескопа ART-XC. Об этом сообщает в среду Роскосмос.

"Центр нашей Галактики – густонаселенное и скрытое завесой космической пыли место. Рассмотреть его в деталях было сложнейшей задачей, но телескоп ART-XC на российской обсерватории "Спектр-РГ" смог это сделать", – сказано в сообщении.

Уточняется, что космический аппарат "Спектр-РГ", разработанный Научно-производственным объединением им. Лавочкина, запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Впервые в истории телескоп сумел выделить рентгеновское излучение самого центрального звездного диска, отсеяв помехи от сотен других ярких объектов.
"Он (центральный звездный деск – ред.) оказался в три раза "ярче" в рентгене, чем ожидалось. Скорее всего, в сердце Галактики скопилось рекордное количество двойных систем, где вещество падает на белые карлики, вызывая мощное рентгеновское излучение", – предполагают эксперты.
Крымские ученые ранее первыми в мире изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
