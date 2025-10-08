https://crimea.ria.ru/20251008/rossiyskie-uchenye-pervymi-v-mire-razglyadeli-serdtse-galaktiki-1150053461.html
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики с помощью телескопа ART-XC. Об этом сообщает в среду Роскосмос.Уточняется, что космический аппарат "Спектр-РГ", разработанный Научно-производственным объединением им. Лавочкина, запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Впервые в истории телескоп сумел выделить рентгеновское излучение самого центрального звездного диска, отсеяв помехи от сотен других ярких объектов."Он (центральный звездный деск – ред.) оказался в три раза "ярче" в рентгене, чем ожидалось. Скорее всего, в сердце Галактики скопилось рекордное количество двойных систем, где вещество падает на белые карлики, вызывая мощное рентгеновское излучение", – предполагают эксперты.Крымские ученые ранее первыми в мире изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики с помощью телескопа ART-XC. Об этом сообщает в среду Роскосмос.
"Центр нашей Галактики – густонаселенное и скрытое завесой космической пыли место. Рассмотреть его в деталях было сложнейшей задачей, но телескоп ART-XC на российской обсерватории "Спектр-РГ" смог это сделать", – сказано в сообщении.
Уточняется, что космический аппарат "Спектр-РГ", разработанный Научно-производственным объединением им. Лавочкина, запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Впервые в истории телескоп сумел выделить рентгеновское излучение самого центрального звездного диска, отсеяв помехи от сотен других ярких объектов.
"Он (центральный звездный деск – ред.) оказался в три раза "ярче" в рентгене, чем ожидалось. Скорее всего, в сердце Галактики скопилось рекордное количество двойных систем, где вещество падает на белые карлики, вызывая мощное рентгеновское излучение", – предполагают эксперты.
Крымские ученые ранее
первыми в мире изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
