Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики с помощью телескопа ART-XC. Об этом сообщает в среду Роскосмос. РИА Новости Крым, 08.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики с помощью телескопа ART-XC. Об этом сообщает в среду Роскосмос.Уточняется, что космический аппарат "Спектр-РГ", разработанный Научно-производственным объединением им. Лавочкина, запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Впервые в истории телескоп сумел выделить рентгеновское излучение самого центрального звездного диска, отсеяв помехи от сотен других ярких объектов."Он (центральный звездный деск – ред.) оказался в три раза "ярче" в рентгене, чем ожидалось. Скорее всего, в сердце Галактики скопилось рекордное количество двойных систем, где вещество падает на белые карлики, вызывая мощное рентгеновское излучение", – предполагают эксперты.Крымские ученые ранее первыми в мире изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

