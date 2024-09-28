Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Когда прекратится жизнь на Земле - ответ ученых
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. На Солнце перестанет происходить термоядерная реакция, оно остынет и превратится в белого карлика. Это произойдет через пять миллиардов лет, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым кандидат наук, доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
"Я напомню, что возраст Солнца - 5 миллиардов лет, возраст Земли - 4,5 миллиарда лет. Звезды с массой Солнца живут 10 миллиардов лет, потом оно превратится в белого карлика - объект размером с Землю, где 1 кубический сантиметр вещества будет весить 100 тонн", - сказал ученый.
Солнце принадлежит к разряду так называемых нормальных звезд – это космические тела, в недрах которых происходит термоядерная реакция. Если их масса велика, реакция длится дольше, и звезда превращается в нейтронную. Однако массы Солнца для этого недостаточно, поэтому оно превратится в белого карлика. Этот объект, который отличается высокой плотностью вещества и светится благодаря накопленной тепловой энергии.
Расстояние Земли от Солнца в среднем достигает 149,6 миллионов километров, рассказал ученый. Именно такой путь преодолевают частицы, выброшенные взрывами на поверхности Солнца, которые вызывают магнитные бури на Земле.
В полдень 25 сентября одна из таких бурь настигла поверхность планеты. Ее мощность к 15:00 достигла уровня G1. Пик активности Солнца наступит в 2025 году – это будет самый активный год в рамках одиннадцатилетнего солнечного цикла.
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