https://crimea.ria.ru/20240928/normalnaya-zvezda-solntse-potukhnet-i-prevratitsya-v-belogo-karlika-1140624780.html

Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

На Солнце перестанет происходить термоядерная реакция, оно остынет и превратится в белого карлика. Это произойдет через пять миллиардов лет, рассказал в... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T21:43

2024-09-28T21:43

2024-09-28T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. На Солнце перестанет происходить термоядерная реакция, оно остынет и превратится в белого карлика. Это произойдет через пять миллиардов лет, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым кандидат наук, доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Солнце принадлежит к разряду так называемых нормальных звезд – это космические тела, в недрах которых происходит термоядерная реакция. Если их масса велика, реакция длится дольше, и звезда превращается в нейтронную. Однако массы Солнца для этого недостаточно, поэтому оно превратится в белого карлика. Этот объект, который отличается высокой плотностью вещества и светится благодаря накопленной тепловой энергии.Расстояние Земли от Солнца в среднем достигает 149,6 миллионов километров, рассказал ученый. Именно такой путь преодолевают частицы, выброшенные взрывами на поверхности Солнца, которые вызывают магнитные бури на Земле.В полдень 25 сентября одна из таких бурь настигла поверхность планеты. Ее мощность к 15:00 достигла уровня G1. Пик активности Солнца наступит в 2025 году – это будет самый активный год в рамках одиннадцатилетнего солнечного цикла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный штормРекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябреМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, астрономия, космос, новости, земля