https://crimea.ria.ru/20250329/na-krym-idet-kholodnaya-frontalnaya-sistema-chto-budet-s-pogodoy-1145313595.html

На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой

На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой - РИА Новости Крым, 29.03.2025

На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой

Холодная фронтальная система пройдет над территорией Крымского полуострова в последнее воскресенье марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T16:14

2025-03-29T16:14

2025-03-29T16:14

погода

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Холодная фронтальная система пройдет над территорией Крымского полуострова в последнее воскресенье марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Крымчанам грех жаловаться на такую погоду, ведь на всей территории России это будет самая высокая температура воздуха, добавил он.Также погодный эксперт напомнил, что в Крыму в марте среднемесячная температура на 4,2 превышает климатическую норму, однако по количеству осадков ощущается недобор - выпало всего лишь четверть от положенной месячной нормы.Накануне в республиканском гидрометцентре сообщали, что в субботу обширный средиземноморский циклон обусловит в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду.Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьВ Крыму построят еще два водохранилищаФевраль в Крыму стал самым холодным за последние 13 лет

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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