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На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой
На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой - РИА Новости Крым, 29.03.2025
На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой
Холодная фронтальная система пройдет над территорией Крымского полуострова в последнее воскресенье марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T16:14
2025-03-29T16:14
погода
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Холодная фронтальная система пройдет над территорией Крымского полуострова в последнее воскресенье марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Крымчанам грех жаловаться на такую погоду, ведь на всей территории России это будет самая высокая температура воздуха, добавил он.Также погодный эксперт напомнил, что в Крыму в марте среднемесячная температура на 4,2 превышает климатическую норму, однако по количеству осадков ощущается недобор - выпало всего лишь четверть от положенной месячной нормы.Накануне в республиканском гидрометцентре сообщали, что в субботу обширный средиземноморский циклон обусловит в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду.Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьВ Крыму построят еще два водохранилищаФевраль в Крыму стал самым холодным за последние 13 лет
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости, общество
На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой

Погода в Крыму изменится в последние воскресенье марта - Тишковец

16:14 29.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСолнце в тучах
Солнце в тучах - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Холодная фронтальная система пройдет над территорией Крымского полуострова в последнее воскресенье марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В воскресенье пройдет холодная фронтальная система. В ощущениях будет казаться, что прохладнее, днем температурный режим останется примерно таким же: в Симферополе +19... +22, по Крыму от +17 до +22. Ночью станет прохладнее: +7...+10 в Симферополе, а по Крыму в сумерках +6 ...+11 градусов", - сказал он.

Крымчанам грех жаловаться на такую погоду, ведь на всей территории России это будет самая высокая температура воздуха, добавил он.
Также погодный эксперт напомнил, что в Крыму в марте среднемесячная температура на 4,2 превышает климатическую норму, однако по количеству осадков ощущается недобор - выпало всего лишь четверть от положенной месячной нормы.
Накануне в республиканском гидрометцентре сообщали, что в субботу обширный средиземноморский циклон обусловит в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду.
Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовостиОбщество
 
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