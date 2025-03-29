На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой
Погода в Крыму изменится в последние воскресенье марта - Тишковец
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСолнце в тучах
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Холодная фронтальная система пройдет над территорией Крымского полуострова в последнее воскресенье марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье пройдет холодная фронтальная система. В ощущениях будет казаться, что прохладнее, днем температурный режим останется примерно таким же: в Симферополе +19... +22, по Крыму от +17 до +22. Ночью станет прохладнее: +7...+10 в Симферополе, а по Крыму в сумерках +6 ...+11 градусов", - сказал он.
Крымчанам грех жаловаться на такую погоду, ведь на всей территории России это будет самая высокая температура воздуха, добавил он.
Также погодный эксперт напомнил, что в Крыму в марте среднемесячная температура на 4,2 превышает климатическую норму, однако по количеству осадков ощущается недобор - выпало всего лишь четверть от положенной месячной нормы.
Накануне в республиканском гидрометцентре сообщали, что в субботу обширный средиземноморский циклон обусловит в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду.
Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".
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