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Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай

Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай

В Крыму из-за отсутствия продуктивных осадков, рекордного повышения температуры воздуха и сильных порывистых ветров может снизиться урожайность зерновых... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T19:27

2025-03-14T19:27

2025-03-14T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму из-за отсутствия продуктивных осадков, рекордного повышения температуры воздуха и сильных порывистых ветров может снизиться урожайность зерновых культур. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.Иссушают почву и морозы, также опасны сильные ветры, которые выдувают, во-первых, верхний слой почвы, во-вторых, дополнительно высушивают почву и оголяют корни. "В случае, если в ближайшее время не будет продуктивных осадков, то рассчитывать на какие-то особенно высокие урожаи не стоит, особенно если речь идет о зерновых культурах", - считает Радченко.Что касается плодовых культур, недостаток влаги для них не так критичен, поскольку сады в основном, на капельном орошении. Но даже в том случае, если полива нет, то глубокая корневая система плодовых достанет влагу, объяснила ученый.При этом, если на следующей неделе температура воздуха опустится до двух градусов мороза в утренние часы, то это никак не отразится на растениях, заметила специалист. Если же будет 5 градусов мороза и такая погода установится на длительное время, то от этого всходы могут пострадать, уточнила она.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, крымские аграрии получили 99,9% всходов озимых зерновых и технических культур на общей площади более полумиллиона гектаров. Прогнозная площадь сева ранних яровых культур под урожай этого года составляет почти 187 тысяч гектаров. Из них более 106 тысяч га отведено под посев ранних технических культур, почти 75 тысяч гектаров – под зерно и зернобобовые.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubЧитайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублейВ Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницыСубтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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