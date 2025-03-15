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За последние две недели в Крыму родилось 579 малышей – 294 из них девочки - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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За последние две недели в Крыму родилось 579 малышей – 294 из них девочки
За последние две недели в Крыму родилось 579 малышей – 294 из них девочки - РИА Новости Крым, 15.03.2025
За последние две недели в Крыму родилось 579 малышей – 294 из них девочки
За последние две недели на полуострове составили 579 актов о рождении и 312 актов о браке. Об этом сообщили в Минюсте Республики Крым. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. За последние две недели на полуострове составили 579 актов о рождении и 312 актов о браке. Об этом сообщили в Минюсте Республики Крым.Что касается рождений, мальчиков было немного меньше, чем девочек: 285 и 294. Из них было восемь двоен, что является большим количеством.За прошедшие недели марш Мендельсона чаще звучал в отделах ЗАГС Симферополя и Ялты. Средний возраст новобрачных для женщин был – 27 лет, для мужчин 33 года, рассказали в Минюсте Республики Крым.И добавили, что среди наиболее молодых пар были 18-летний жених и 17-летняя невеста, среди пар в почтенном возрасте – 74-летний жених и 70-летняя невеста.Ранее сообщали, что в Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 летЗащитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовСколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму
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РИА Новости Крым
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минюст крыма, статистика, рождаемость, крым, новости крыма
За последние две недели в Крыму родилось 579 малышей – 294 из них девочки

За первые недели марта в Крыму родилось 579 детей, зарегистрировали 312 браков

07:03 15.03.2025
 
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Родильный дом - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. За последние две недели на полуострове составили 579 актов о рождении и 312 актов о браке. Об этом сообщили в Минюсте Республики Крым.
"В лидерах по новорожденным на полуострове Симферополь и Симферопольский район, Евпатория, Ялта. Всего мы зарегистрировали 579 актов о рождении. А также 312 актов о заключении брака", – уточнили в министерстве.
Что касается рождений, мальчиков было немного меньше, чем девочек: 285 и 294. Из них было восемь двоен, что является большим количеством.
За прошедшие недели марш Мендельсона чаще звучал в отделах ЗАГС Симферополя и Ялты. Средний возраст новобрачных для женщин был – 27 лет, для мужчин 33 года, рассказали в Минюсте Республики Крым.
И добавили, что среди наиболее молодых пар были 18-летний жених и 17-летняя невеста, среди пар в почтенном возрасте – 74-летний жених и 70-летняя невеста.
Ранее сообщали, что в Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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