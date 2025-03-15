https://crimea.ria.ru/20250315/za-poslednie-dve-nedeli-v-krymu-rodilos-579-malyshey--294-iz-nikh-devochki-1144932684.html

За последние две недели в Крыму родилось 579 малышей – 294 из них девочки

За последние две недели в Крыму родилось 579 малышей – 294 из них девочки - РИА Новости Крым, 15.03.2025

За последние две недели в Крыму родилось 579 малышей – 294 из них девочки

За последние две недели на полуострове составили 579 актов о рождении и 312 актов о браке. Об этом сообщили в Минюсте Республики Крым. РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T07:03

2025-03-15T07:03

2025-03-15T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. За последние две недели на полуострове составили 579 актов о рождении и 312 актов о браке. Об этом сообщили в Минюсте Республики Крым.Что касается рождений, мальчиков было немного меньше, чем девочек: 285 и 294. Из них было восемь двоен, что является большим количеством.За прошедшие недели марш Мендельсона чаще звучал в отделах ЗАГС Симферополя и Ялты. Средний возраст новобрачных для женщин был – 27 лет, для мужчин 33 года, рассказали в Минюсте Республики Крым.И добавили, что среди наиболее молодых пар были 18-летний жених и 17-летняя невеста, среди пар в почтенном возрасте – 74-летний жених и 70-летняя невеста.Ранее сообщали, что в Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 летЗащитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовСколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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