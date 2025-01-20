https://crimea.ria.ru/20250120/skolko-malyshey-rodilis-po-programme-besplatnoy-eko-v-krymu-1143490919.html

Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму

Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму

В Крыму в прошлом году 234 женщины, забеременевшие с помощью бесплатной процедуры ЭКО, родили 260 малышей. Такие цифры привел глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T11:34

2025-01-20T11:34

2025-01-20T11:34

сергей аксенов

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новости крыма

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рождаемость

семья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в прошлом году 234 женщины, забеременевшие с помощью бесплатной процедуры ЭКО, родили 260 малышей. Такие цифры привел глава региона Сергей Аксенов.По информации главы региона, благодаря бесплатной для пациентов процедуре ЭКО в прошлом году 941 крымская семья получила шанс стать родителями, что на 18,6% больше планового показателя.ЭКО проводится за счет средств ОМС с 2015 года. За это время у 1841 семьи родились 2193 долгожданных малыша, резюмировал Аксенов.Ранее главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что крымчанки все чаще стали рожать первенцев после 30 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детская смертность в России снизилась вдвое – ПутинВ Крыму растет рождаемость и число многодетных семейМаткапитал в России продлят до 2030 года

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, дети, программа эко, рождаемость, семья