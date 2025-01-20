Рейтинг@Mail.ru
Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250120/skolko-malyshey-rodilis-po-programme-besplatnoy-eko-v-krymu-1143490919.html
Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму
Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму
В Крыму в прошлом году 234 женщины, забеременевшие с помощью бесплатной процедуры ЭКО, родили 260 малышей. Такие цифры привел глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T11:34
2025-01-20T11:34
сергей аксенов
крым
новости крыма
дети
программа эко
рождаемость
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111036/46/1110364687_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_b7812a62d8ec38c9841466dca8359861.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в прошлом году 234 женщины, забеременевшие с помощью бесплатной процедуры ЭКО, родили 260 малышей. Такие цифры привел глава региона Сергей Аксенов.По информации главы региона, благодаря бесплатной для пациентов процедуре ЭКО в прошлом году 941 крымская семья получила шанс стать родителями, что на 18,6% больше планового показателя.ЭКО проводится за счет средств ОМС с 2015 года. За это время у 1841 семьи родились 2193 долгожданных малыша, резюмировал Аксенов.Ранее главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что крымчанки все чаще стали рожать первенцев после 30 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детская смертность в России снизилась вдвое – ПутинВ Крыму растет рождаемость и число многодетных семейМаткапитал в России продлят до 2030 года
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111036/46/1110364687_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_04fc3bda6960b8c8faf1e7027d64e44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, новости крыма, дети, программа эко, рождаемость, семья
Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму

В Крыму по программе бесплатной ЭКО родились 260 детей в 2024 году

11:34 20.01.2025
 
© Fotolia / ia_64Младенец. Архивное фото
Младенец. Архивное фото
© Fotolia / ia_64
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в прошлом году 234 женщины, забеременевшие с помощью бесплатной процедуры ЭКО, родили 260 малышей. Такие цифры привел глава региона Сергей Аксенов.
"За прошедший год 234 женщины, забеременевшие с помощью процедуры ЭКО, родили 260 малышей. В текущем году в рамках ОМС медицинским организациям Крыма уже выделено 909 квот на ее проведение. Пройти лечение этим методом бесплатно можно благодаря национальному проекту "Семья"", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, благодаря бесплатной для пациентов процедуре ЭКО в прошлом году 941 крымская семья получила шанс стать родителями, что на 18,6% больше планового показателя.
ЭКО проводится за счет средств ОМС с 2015 года. За это время у 1841 семьи родились 2193 долгожданных малыша, резюмировал Аксенов.
Ранее главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что крымчанки все чаще стали рожать первенцев после 30 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Детская смертность в России снизилась вдвое – Путин
В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей
Маткапитал в России продлят до 2030 года
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымадетиПрограмма ЭКОРождаемостьсемья
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47В Севастополе перекрыт рейд
12:20Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене
12:12Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
12:10Взятки на 36 млн рублей: завершено следствие по делу генерала Шамарина
12:06Выброс мазута в Севастополе – мешки с пляжей поднимают кранами
11:52В Севастополе собаки напали на ребенка - дело контролирует Бастрыкин
11:37Два человека погибли при ударе по селу Бехтеры на Херсонщине
11:34Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму
11:25Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник
11:16Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
11:08Жителя Херсонской области задержали за экстремизм в Telegram
11:01ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
10:56Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"
10:39В России расширили перечень жизненно важных лекарств
10:24Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника
10:05ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек
10:01Удары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
09:50Два беспилотника пытались атаковать Татарстан
09:38Названы самые опасные регионы России
09:27В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния