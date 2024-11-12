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Защитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов
Защитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Защитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов
В Госдуме во вторник рассмотрят ряд законопроектов, которые должны защитить семью, детей и традиционные ценности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T08:49
2024-11-12T08:49
2024-11-12T08:49
государственная дума рф
вячеслав володин
закон и право
дети
семья
общество
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме во вторник рассмотрят ряд законопроектов, которые должны защитить семью, детей и традиционные ценности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин.Он уточнил, что в 10 европейских странах отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В их числе Австрия, Эстония, Италия, Германия, Люксембург, Исландия, Мальта, Словения, Норвегия, Швейцария. Восемь стран, по его словам, установили для этого минимальный возраст. В Испании, например, сменить пол разрешено с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет."С 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России. Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж", - отметил Вячеслав Володин.Рассмотрят в Госдуме и дополнения в шесть уже действующих законов, которые предусматривают запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола."Для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности", - подчеркнул председатель Госдумы.По его словам, законопроекты направлены на защиту людей, обеспечение охраны их здоровья и безопасность. Новые поколения россиян должны расти ориентированными на традиционные семейные ценности, и для этого нужно сделать все возможное, заключил Володин.В октябре в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения. Его поддержали 388 депутатов.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфриИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делатьБолее 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме
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государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, дети, семья, общество, новости, россия
Защитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов
Законопроекты о защите детей от усыновления иностранцами рассмотрят в Госдуме во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме во вторник рассмотрят ряд законопроектов, которые должны защитить семью, детей и традиционные ценности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин.
"Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола. Политика Запада в отношении детей губительна", - заявил Володин.
Он уточнил, что в 10 европейских странах отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В их числе Австрия, Эстония, Италия, Германия, Люксембург, Исландия, Мальта, Словения, Норвегия, Швейцария. Восемь стран, по его словам, установили для этого минимальный возраст. В Испании, например, сменить пол разрешено с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет.
"С 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России. Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж", - отметил Вячеслав Володин.
Рассмотрят в Госдуме и дополнения в шесть уже действующих законов, которые предусматривают запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола.
"Для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности", - подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, законопроекты направлены на защиту людей, обеспечение охраны их здоровья и безопасность. Новые поколения россиян должны расти ориентированными на традиционные семейные ценности, и для этого нужно сделать все возможное, заключил Володин.
В октябре в Госдуме приняли
в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения. Его поддержали 388 депутатов.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
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