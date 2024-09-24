https://crimea.ria.ru/20240924/v-rossii-mogut-vvesti-shtrafy-do-5-mln-rubley-za-propagandu-bezdetnosti-1140570566.html

В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который запрещает пропаганду в России движения чайлдфри. Документ предусматривает штрафы от 400 тысяч до 5... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T11:52

2024-09-24T11:52

2024-09-24T11:56

государственная дума рф

вячеслав володин

общество

демография

закон и право

штрафы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который запрещает пропаганду в России движения чайлдфри. Документ предусматривает штрафы от 400 тысяч до 5 миллионов рублей, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.Законопроект запрещает распространять информацию, которая популяризирует отказ от деторождения, уточнил Володин. По его словам, в соцсетях часто выражают неуважение к материнству и отцовству, агрессию по отношению к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей.В связи с этим депутаты предлагают запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и в рекламе.Предложения о том, что идеологию бездетности следует запретить, начали звучать более двух лет назад. Впервые с инициативой запрета пропаганды движения чайлдфри выступил Курултай республики Башкортостан. Законодательный орган республики внес в Госдуму проект такого закона. За последние годы в России намечается тенденция к снижению рождаемости – это основная причина, по которой принятие такого закона считается необходимым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.*Движение запрещено в РФ как экстремистскоеЧитайте также на РИА Новости Крым:Бездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делатьГавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, общество, демография, закон и право, штрафы, новости