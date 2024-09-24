https://crimea.ria.ru/20240924/v-rossii-mogut-vvesti-shtrafy-do-5-mln-rubley-za-propagandu-bezdetnosti-1140570566.html
В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который запрещает пропаганду в России движения чайлдфри. Документ предусматривает штрафы от 400 тысяч до 5... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T11:52
2024-09-24T11:52
2024-09-24T11:56
государственная дума рф
вячеслав володин
общество
демография
закон и право
штрафы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110585/93/1105859319_0:702:2026:1842_1920x0_80_0_0_ad1234c17d74bcba3cb4a26be9c37b5a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который запрещает пропаганду в России движения чайлдфри. Документ предусматривает штрафы от 400 тысяч до 5 миллионов рублей, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.Законопроект запрещает распространять информацию, которая популяризирует отказ от деторождения, уточнил Володин. По его словам, в соцсетях часто выражают неуважение к материнству и отцовству, агрессию по отношению к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей.В связи с этим депутаты предлагают запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и в рекламе.Предложения о том, что идеологию бездетности следует запретить, начали звучать более двух лет назад. Впервые с инициативой запрета пропаганды движения чайлдфри выступил Курултай республики Башкортостан. Законодательный орган республики внес в Госдуму проект такого закона. За последние годы в России намечается тенденция к снижению рождаемости – это основная причина, по которой принятие такого закона считается необходимым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.*Движение запрещено в РФ как экстремистскоеЧитайте также на РИА Новости Крым:Бездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делатьГавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110585/93/1105859319_0:512:2026:2032_1920x0_80_0_0_e5e1521f6ad1319a46f35fb08eb0a5b2.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, вячеслав володин, общество, демография, закон и право, штрафы, новости
В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
В Госдуме рассматривают закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
11:52 24.09.2024 (обновлено: 11:56 24.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который запрещает пропаганду в России движения чайлдфри. Документ предусматривает штрафы от 400 тысяч до 5 миллионов рублей, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты ранее за пропаганду ЛГБТ* и смены пола", - сообщил он.
Законопроект запрещает распространять информацию, которая популяризирует отказ от деторождения, уточнил Володин. По его словам, в соцсетях часто выражают неуважение к материнству и отцовству, агрессию по отношению к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей.
В связи с этим депутаты предлагают запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и в рекламе.
Предложения о том, что идеологию бездетности следует запретить, начали звучать более двух лет назад. Впервые с инициативой запрета пропаганды движения чайлдфри
выступил Курултай республики Башкортостан. Законодательный орган республики внес в Госдуму проект такого закона. За последние годы в России намечается тенденция к снижению рождаемости – это основная причина, по которой принятие такого закона считается необходимым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
*Движение запрещено в РФ как экстремистское
Читайте также на РИА Новости Крым: