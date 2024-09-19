https://crimea.ria.ru/20240919/gavan-dlya-normalnosti-chto-pomozhet-uluchshit-demografiyu-v-rossii-1140480766.html

Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России

Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ранее подписанный указ президента РФ Владимира Путина может помочь РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T18:51

2024-09-19T18:51

2024-09-19T18:52

маргарита симоньян

демография

владимир путин (политик)

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ранее подписанный указ президента РФ Владимира Путина может помочь России с демографией. По ее словам, демография страны оставляет желать лучшего. Также она отметила стимулирующие меры поддержки россиян такие, как материнский капитал и декретный отпуск, которого нет, например, в США.Симоньян рассказала, что лоббировала решение, принятое президентом Владимиром Путиным, согласно которому Россия предпримет меры для того, чтобы было проще приезжать в РФ людям, разделяющим традиционные ценности. Такому решению были посвящены ее письма, выступления в эфирах и целые программы."В чем был секрет Советского Союза? При всех его минусах, но и огромных плюсах. Вот это красивая идея всеобщего равенства. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Правда? Это красивая идея. И она очень отзывалась в душах людей. И поэтому был этот истерический маккартизм в Соединенных Штатах. Поэтому они нас так боялись. Они боялись, что мы убедим людей в том, что у нас лучше. Так вот, нам все эти годы новой России не хватало этой идеи", - сказала Симоньян.В августе Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, говорится в указе президента, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, демография, владимир путин (политик), политика, новости