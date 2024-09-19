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Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России
Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ранее подписанный указ президента РФ Владимира Путина может помочь РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T18:51
2024-09-19T18:52
маргарита симоньян
демография
владимир путин (политик)
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ранее подписанный указ президента РФ Владимира Путина может помочь России с демографией. По ее словам, демография страны оставляет желать лучшего. Также она отметила стимулирующие меры поддержки россиян такие, как материнский капитал и декретный отпуск, которого нет, например, в США.Симоньян рассказала, что лоббировала решение, принятое президентом Владимиром Путиным, согласно которому Россия предпримет меры для того, чтобы было проще приезжать в РФ людям, разделяющим традиционные ценности. Такому решению были посвящены ее письма, выступления в эфирах и целые программы."В чем был секрет Советского Союза? При всех его минусах, но и огромных плюсах. Вот это красивая идея всеобщего равенства. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Правда? Это красивая идея. И она очень отзывалась в душах людей. И поэтому был этот истерический маккартизм в Соединенных Штатах. Поэтому они нас так боялись. Они боялись, что мы убедим людей в том, что у нас лучше. Так вот, нам все эти годы новой России не хватало этой идеи", - сказала Симоньян.В августе Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, говорится в указе президента, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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маргарита симоньян, демография, владимир путин (политик), политика, новости
Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России

Указ Путина поможет улучшить демографию в России - Симоньян

18:51 19.09.2024 (обновлено: 18:52 19.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ранее подписанный указ президента РФ Владимира Путина может помочь России с демографией. По ее словам, демография страны оставляет желать лучшего. Также она отметила стимулирующие меры поддержки россиян такие, как материнский капитал и декретный отпуск, которого нет, например, в США.
"Что мы можем предложить миру? Вот оно само в руки упало. Мы можем предложить миру стать, как они говорят, тем самым safe haven - безопасной гаванью для нормальности. Мы можем предложить людям нормальность", - сказала Симоньян в ходе сессии "Взгляд на меняющийся мир" на полях четвертого Евразийского женского форума.
Симоньян рассказала, что лоббировала решение, принятое президентом Владимиром Путиным, согласно которому Россия предпримет меры для того, чтобы было проще приезжать в РФ людям, разделяющим традиционные ценности. Такому решению были посвящены ее письма, выступления в эфирах и целые программы.
"В чем был секрет Советского Союза? При всех его минусах, но и огромных плюсах. Вот это красивая идея всеобщего равенства. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Правда? Это красивая идея. И она очень отзывалась в душах людей. И поэтому был этот истерический маккартизм в Соединенных Штатах. Поэтому они нас так боялись. Они боялись, что мы убедим людей в том, что у нас лучше. Так вот, нам все эти годы новой России не хватало этой идеи", - сказала Симоньян.
В августе Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.
Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, говорится в указе президента, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.
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