https://crimea.ria.ru/20250404/terakt-v-obschezhitii-kursantov-voennykh-vuzov-predotvratili-v-podmoskove-1145432286.html

Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвратили в Подмосковье

Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвратили в Подмосковье - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвратили в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами военнослужащего, который готовил подрыв общежития для курсантов военных вузов в Подмосковье. Об РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T11:07

2025-04-04T11:07

2025-04-04T11:07

теракт

московская область

пограничная служба фсб

главное управление разведки украины (гур)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами военнослужащего, который готовил подрыв общежития для курсантов военных вузов в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.В средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления.Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в отношении 49-летнего военнослужащего возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".В СК уточнили, что с военнослужащим установили контакт сотрудники главного управления разведки минобороны Украины. В марте этого года украинские кураторы предложили ему совершить террористический акт в столичном регионе."2 апреля 2025 года после получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ России. Он задержан и допрошен по обстоятельствам планируемого террористического акта. В ходе предварительного следствия устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", - уточнила Петренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, московская область, пограничная служба фсб, главное управление разведки украины (гур), новости