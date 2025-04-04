https://crimea.ria.ru/20250404/terakt-v-obschezhitii-kursantov-voennykh-vuzov-predotvratili-v-podmoskove-1145432286.html
Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвратили в Подмосковье
Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвратили в Подмосковье - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвратили в Подмосковье
Сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами военнослужащего, который готовил подрыв общежития для курсантов военных вузов в Подмосковье. Об РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T11:07
2025-04-04T11:07
2025-04-04T11:07
теракт
московская область
пограничная служба фсб
главное управление разведки украины (гур)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами военнослужащего, который готовил подрыв общежития для курсантов военных вузов в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.В средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления.Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в отношении 49-летнего военнослужащего возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".В СК уточнили, что с военнослужащим установили контакт сотрудники главного управления разведки минобороны Украины. В марте этого года украинские кураторы предложили ему совершить террористический акт в столичном регионе."2 апреля 2025 года после получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ России. Он задержан и допрошен по обстоятельствам планируемого террористического акта. В ходе предварительного следствия устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", - уточнила Петренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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теракт, московская область, пограничная служба фсб, главное управление разведки украины (гур), новости
Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвратили в Подмосковье
Завербованный российский военный планировал совершить теракт в общежитии курсантов – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами военнослужащего, который готовил подрыв общежития для курсантов военных вузов в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"В результате проведенных мероприятий при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов", - говорится в сообщении.
В средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в отношении 49-летнего военнослужащего возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
В СК уточнили, что с военнослужащим установили контакт сотрудники главного управления разведки минобороны Украины. В марте этого года украинские кураторы предложили ему совершить террористический акт в столичном регионе.
"2 апреля 2025 года после получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ России. Он задержан и допрошен по обстоятельствам планируемого террористического акта. В ходе предварительного следствия устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", - уточнила Петренко.
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