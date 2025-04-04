https://crimea.ria.ru/20250404/za-smertelnoe-dtp-v-sevastopole-19-letnemu-voditelyu-grozit-pyat-let-1145430366.html

За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет

За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет - РИА Новости Крым, 04.04.2025

За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет

Дело о смертельном столкновении BMW и DATSUN в Севастополе передано в суд. Как сообщает в пятницу пресс-служба полиции города, виновнику грозит до 5 лет... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T08:26

2025-04-04T08:26

2025-04-04T08:26

дтп в крыму и севастополе

происшествия

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новости севастополя

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Дело о смертельном столкновении BMW и DATSUN в Севастополе передано в суд. Как сообщает в пятницу пресс-служба полиции города, виновнику грозит до 5 лет колонии.По данным ведомства, авария произошла 26 января на Столетовском проспекте. 19-летний водитель BMW при повороте на перекрестке резко ускорился, утратил контроль над автомобилем, выехал на "встречку" и влетел в DATSUN.Водитель автомобиля BMW был трезв. Свою вину признал. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в Гагаринский районный суд. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Сакском районе Крыма: один человек погиб и трое пострадалиВ Керчи столкнулись ВАЗ 2112 и иномарка – пострадал водительДвое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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