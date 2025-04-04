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За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет
За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет - РИА Новости Крым, 04.04.2025
За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет
Дело о смертельном столкновении BMW и DATSUN в Севастополе передано в суд. Как сообщает в пятницу пресс-служба полиции города, виновнику грозит до 5 лет... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T08:26
2025-04-04T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Дело о смертельном столкновении BMW и DATSUN в Севастополе передано в суд. Как сообщает в пятницу пресс-служба полиции города, виновнику грозит до 5 лет колонии.По данным ведомства, авария произошла 26 января на Столетовском проспекте. 19-летний водитель BMW при повороте на перекрестке резко ускорился, утратил контроль над автомобилем, выехал на "встречку" и влетел в DATSUN.Водитель автомобиля BMW был трезв. Свою вину признал. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в Гагаринский районный суд. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Сакском районе Крыма: один человек погиб и трое пострадалиВ Керчи столкнулись ВАЗ 2112 и иномарка – пострадал водительДвое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, севастополь, новости севастополя, закон и право
За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет

В Севастополе 19-летнему водителю BMW грозит пять лет за смертельное ДТП

08:26 04.04.2025
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюСмертельное ДТП в Севастополе
Смертельное ДТП в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Дело о смертельном столкновении BMW и DATSUN в Севастополе передано в суд. Как сообщает в пятницу пресс-служба полиции города, виновнику грозит до 5 лет колонии.
По данным ведомства, авария произошла 26 января на Столетовском проспекте. 19-летний водитель BMW при повороте на перекрестке резко ускорился, утратил контроль над автомобилем, выехал на "встречку" и влетел в DATSUN.

"В результате ДТП 32-летнему водителю автомобиля DATSUN был причинен средней тяжести вред здоровью, а его 46-летний пассажир от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - напомнили в полиции.

Водитель автомобиля BMW был трезв. Свою вину признал. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в Гагаринский районный суд. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.
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