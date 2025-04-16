https://crimea.ria.ru/20250416/magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu-1145713177.html

Магнитная буря обрушилась на Землю

Магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Магнитная буря обрушилась на Землю

Космический удар от двух солнечных вспышек достиг Земли и вызвал мощную магнитную бурю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T07:29

2025-04-16T07:29

2025-04-16T07:29

магнитные бури

евгений тишковец

космос

стихия

новости

земля

вспышки на солнце

солнце

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Космический удар от двух солнечных вспышек достиг Земли и вызвал мощную магнитную бурю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, метеозависимые будут чувствовать последствия космических движений целые сутки.Такая обстановка в магнитном поле может способствовать появлению полярных сияний, отметил специалист. В ночь со вторника на среду и со среды на четверг шансы увидеть уникальное свечение особенно высоки, даже в средних широтах, добавил Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, евгений тишковец, космос, стихия, новости, земля, вспышки на солнце, солнце, центр погоды "фобос"