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Магнитная буря обрушилась на Землю
Магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Магнитная буря обрушилась на Землю
Космический удар от двух солнечных вспышек достиг Земли и вызвал мощную магнитную бурю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T07:29
2025-04-16T07:29
2025-04-16T07:29
магнитные бури
евгений тишковец
космос
стихия
новости
земля
вспышки на солнце
солнце
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Космический удар от двух солнечных вспышек достиг Земли и вызвал мощную магнитную бурю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, метеозависимые будут чувствовать последствия космических движений целые сутки.Такая обстановка в магнитном поле может способствовать появлению полярных сияний, отметил специалист. В ночь со вторника на среду и со среды на четверг шансы увидеть уникальное свечение особенно высоки, даже в средних широтах, добавил Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, евгений тишковец, космос, стихия, новости, земля, вспышки на солнце, солнце, центр погоды "фобос"
Магнитная буря обрушилась на Землю
На Землю обрушилась сильная магнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Космический удар от двух солнечных вспышек достиг Земли и вызвал мощную магнитную бурю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, метеозависимые будут чувствовать последствия космических движений целые сутки.
"Пик уровня придется на утро среды (уровень G3 и G2 - сильная и средняя буря) и в ночь, и на утро четверга (G2 и G1 - средняя и слабая буря)", – рассказывает Тишковец.
Такая обстановка в магнитном поле может способствовать появлению полярных сияний, отметил специалист. В ночь со вторника на среду и со среды на четверг шансы увидеть уникальное свечение особенно высоки, даже в средних широтах, добавил Тишковец.
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