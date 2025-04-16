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Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20250416/skolko-stoit-ispech-paskhalnyy-kulich-v-krymu--infografika-1145698440.html
Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика
Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика
Пасха – главный христианский праздник, а основной ее символом – пасхальный кулич. С изюмом и курагой, марципаном или цукатами – кондитерские цеха предлагают... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T06:49
2025-04-16T06:59
инфографика
пасха
религия
цены в крыму
православие
рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пасха – главный христианский праздник, а основной ее символом – пасхальный кулич. С изюмом и курагой, марципаном или цукатами – кондитерские цеха предлагают самые разные варианты этой праздничной выпечки. Однако многие хозяйки предпочитают выпекать куличи самостоятельно.В классический рецепт входят яйца, сливочное масло, сахар, молоко, мука, дрожжи. Для вкуса в тесто добавляют изюм или даже мак, для украшения используют глазурь и часто – всевозможные цветные посыпки. РИА Новости Крым выяснили, сколько денег придется потратить на все эти продукты для приготовления 10-12 куличей. Актуальные цены на ингредиенты – в нашей инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму освятили куличи в преддверии праздника ПасхиКак выбрать творог к Пасхе – советы РоспотребнадзораКрашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пасха, религия, цены в крыму, православие, рпц (русская православная церковь), инфографика
Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика

Цена на ингредиенты для пасхального кулича – инфографика РИА Новости Крым

06:49 16.04.2025 (обновлено: 06:59 16.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пасха – главный христианский праздник, а основной ее символом – пасхальный кулич. С изюмом и курагой, марципаном или цукатами – кондитерские цеха предлагают самые разные варианты этой праздничной выпечки. Однако многие хозяйки предпочитают выпекать куличи самостоятельно.
В классический рецепт входят яйца, сливочное масло, сахар, молоко, мука, дрожжи. Для вкуса в тесто добавляют изюм или даже мак, для украшения используют глазурь и часто – всевозможные цветные посыпки. РИА Новости Крым выяснили, сколько денег придется потратить на все эти продукты для приготовления 10-12 куличей. Актуальные цены на ингредиенты – в нашей инфографике.
Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму - инфографикаСколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму - инфографика
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ИнфографикаПасхаРелигияЦены в КрымуПравославиеРПЦ (Русская православная церковь)
 
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