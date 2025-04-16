https://crimea.ria.ru/20250416/skolko-stoit-ispech-paskhalnyy-kulich-v-krymu--infografika-1145698440.html

Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика

Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика

Пасха – главный христианский праздник, а основной ее символом – пасхальный кулич. С изюмом и курагой, марципаном или цукатами – кондитерские цеха предлагают... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T06:49

2025-04-16T06:49

2025-04-16T06:59

инфографика

пасха

религия

цены в крыму

православие

рпц (русская православная церковь)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136906866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e29620bf30abe45144efdd4dd86ff6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пасха – главный христианский праздник, а основной ее символом – пасхальный кулич. С изюмом и курагой, марципаном или цукатами – кондитерские цеха предлагают самые разные варианты этой праздничной выпечки. Однако многие хозяйки предпочитают выпекать куличи самостоятельно.В классический рецепт входят яйца, сливочное масло, сахар, молоко, мука, дрожжи. Для вкуса в тесто добавляют изюм или даже мак, для украшения используют глазурь и часто – всевозможные цветные посыпки. РИА Новости Крым выяснили, сколько денег придется потратить на все эти продукты для приготовления 10-12 куличей. Актуальные цены на ингредиенты – в нашей инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму освятили куличи в преддверии праздника ПасхиКак выбрать творог к Пасхе – советы РоспотребнадзораКрашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, религия, цены в крыму, православие, рпц (русская православная церковь), инфографика