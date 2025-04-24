https://crimea.ria.ru/20250424/podvigi-geroev-svo-budut-izuchat-v-shkolakh-s-2026-goda-1145947413.html

Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 года

Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 года - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 года

В образовательную программу российских школ с 1 сентября 2026 года включат новый предмет, в рамках которого будут изучаться подвиги героев прошлого и... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T19:52

2025-04-24T19:52

2025-04-24T19:52

севастополь

крым

сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В образовательную программу российских школ с 1 сентября 2026 года включат новый предмет, в рамках которого будут изучаться подвиги героев прошлого и современности, в том числе участников СВО. Его подготовку обсуждали на пленарном заседании в рамках Всероссийского совещания региональных министров образования, которое проходит в Севастополе. Он отметил, что новые единые учебники по истории и обществознанию, на которые в российских школах будут постепенно переходить, "начиная с 5 класса", уже готовы."А через учебный год, с 1 сентября 2026 года, вся страна переходит на единые государственные учебники истории с 5 по 11 класс и на единые государственные учебники обществознания с 9 по 11 класс", – уточнил Кравцов.Он также подчеркнул, что новая школьная программа, выработанная и принятая на федеральном уровне, будет синхронизирована с тем, что спрашивается на экзаменах."И фактически вся система со следующего учебного года будет работать в полной мере", – отметил Кравцов.Также на пленарном заседании обсуждалась реализация приказа о единых требованиях к экзаменам и единых программах подготовки учителей в связи с принятием закона, согласно которому их переподготовка может осуществляться только в государственных учреждениях: институтах повышения квалификации и педагогических вузах."Оценочные процедуры позволяют нам выявить те или иные проблемы знаний у школьников, чтобы уже осуществлять в ходе переподготовки учителей методическую помощь. Чтобы в каждой школе – эта наша задача и цель, где бы она не находилась: в Севастополе, в Крыму, на Дальнем Востоке – было хорошее образование по федеральным программам, которые задают необходимый высокий уровень наших школьников", – заключил министр.В Крыму 24 – 26 апреля проходит Всероссийское совещание региональных министров образования с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.Мероприятия стартовали в четверг в Севастополе на базе детского центра "Корсунь" – филиала МДЦ "Артек". Здесь подводят итоги работы за подходящий к концу учебный год и обсуждают приоритеты деятельности на следующий период.Участие в мероприятиях принимают не только руководители высших исполнительных органов государственной власти страны и регионов, но и руководство педагогических вузов и организаций, подведомственных Минпросвещения России.Помимо пленарных заседаний и стратегических сессий, программа предусматривает награждение представителей региональных властей, осуществляющих государственное управление в сфере образования, проведение международной акции "Диктант Победы" и прочие мероприятия. Площадкой для ряда встреч также выбран филиал "Артека" в Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентябряКравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагоговСовет Федерации одобрил закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, сергей кравцов, высшее образование, образование в россии, общество, учебники, герои сво, новости