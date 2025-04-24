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Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ
Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ
Беспилотники ВСУ прицельно атаковали храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T23:18
2025-04-24T23:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
пожар
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ прицельно атаковали храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что вражеские БПЛА не давали тушить пламя. С огнем пытались бороться сотрудники МЧС, бойцы подразделения "Орлан" и добровольная пожарная дружина, но пожар полностью разрушил храмовый комплекс.В Минобороны сообщили, что над регионом вечером в четверг сбили два беспилотника. Еще пять БПЛА уничтожили над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, пожар, новости, вячеслав гладков
Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ

В Белгородской области беспилотник ВСУ уничтожил храмовый комплекс Новый Иерусалим

23:18 24.04.2025 (обновлено: 23:25 24.04.2025)
 
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияВ Белгородской области беспилотник ВСУ уничтожил храмовый комплекс Новый Иерусалим
В Белгородской области беспилотник ВСУ уничтожил храмовый комплекс Новый Иерусалим
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ прицельно атаковали храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины. То, как дронами не давали тушить пожар, - мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал", - написал он в Telegram.

Он отметил, что вражеские БПЛА не давали тушить пламя. С огнем пытались бороться сотрудники МЧС, бойцы подразделения "Орлан" и добровольная пожарная дружина, но пожар полностью разрушил храмовый комплекс.
В Минобороны сообщили, что над регионом вечером в четверг сбили два беспилотника. Еще пять БПЛА уничтожили над Крымом.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУПожарНовостиВячеслав Гладков
 
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