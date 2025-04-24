https://crimea.ria.ru/20250424/derevyannyy-khram-unichtozhen-pozharom-posle-ataki-drona-vsu--est-ranennye-1145950867.html
Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ
Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ
Беспилотники ВСУ прицельно атаковали храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T23:18
2025-04-24T23:18
2025-04-24T23:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ прицельно атаковали храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что вражеские БПЛА не давали тушить пламя. С огнем пытались бороться сотрудники МЧС, бойцы подразделения "Орлан" и добровольная пожарная дружина, но пожар полностью разрушил храмовый комплекс.В Минобороны сообщили, что над регионом вечером в четверг сбили два беспилотника. Еще пять БПЛА уничтожили над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, пожар, новости, вячеслав гладков
Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ
В Белгородской области беспилотник ВСУ уничтожил храмовый комплекс Новый Иерусалим
23:18 24.04.2025 (обновлено: 23:25 24.04.2025)