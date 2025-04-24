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Пять беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Пять беспилотников уничтожили над Крымом
Пять беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Пять беспилотников уничтожили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новые атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T23:01
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крым
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новые атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что украинские беспилотники сбиты над полуостровом в период с 21.40 до 22.30 по московскому времени.В ночь на четверг над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Кроме того, по 10 БПЛА были уничтожены над Белгородской и Курской областями, восемь – над территорией Воронежской области, по четыре – над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями и два – над территорией Московского региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, министерство обороны рф, белгородская область, новости крыма, срочные новости крыма
Пять беспилотников уничтожили над Крымом

Над Крымом уничтожили пять беспилотников

23:01 24.04.2025 (обновлено: 23:05 24.04.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новые атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что украинские беспилотники сбиты над полуостровом в период с 21.40 до 22.30 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Республики Крым и два – над Белгородской областью", - сказано в сообщении.
В ночь на четверг над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Кроме того, по 10 БПЛА были уничтожены над Белгородской и Курской областями, восемь – над территорией Воронежской области, по четыре – над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями и два – над территорией Московского региона.
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