https://crimea.ria.ru/20250424/pyat-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-1145950313.html

Пять беспилотников уничтожили над Крымом

Пять беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Пять беспилотников уничтожили над Крымом

Силы противовоздушной обороны России отразили новые атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T23:01

2025-04-24T23:01

2025-04-24T23:05

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новые атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что украинские беспилотники сбиты над полуостровом в период с 21.40 до 22.30 по московскому времени.В ночь на четверг над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Кроме того, по 10 БПЛА были уничтожены над Белгородской и Курской областями, восемь – над территорией Воронежской области, по четыре – над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями и два – над территорией Московского региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, министерство обороны рф, белгородская область, новости крыма, срочные новости крыма