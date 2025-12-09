https://crimea.ria.ru/20251209/ukraina-budet-gotova-k-vyboram-cherez-60-90-dney--zelenskiy-1151535589.html
Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский
2025-12-09T22:24
2025-12-09T22:24
2025-12-09T22:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США организовать голосование через 60-90 дней. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу, пишет РИА Новости. Во вторник президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. В ответ на это Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам".Зеленский заявил, что готов внести правки в законодательство, которое якобы не давало ему ранее переизбраться в военное время.20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, заявил ранее президент России Владимир Путин.Сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, теперь заявляет, что покидать пост не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства. По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь Зеленский стал самозванцем. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о выборах на УкраинеКогда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет ЗападНа Западе раскрыли планы Зеленского снова стать президентом
22:24 09.12.2025 (обновлено: 22:35 09.12.2025)