https://crimea.ria.ru/20251209/ukraina-budet-gotova-k-vyboram-cherez-60-90-dney--zelenskiy-1151535589.html

Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский

Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T22:24

2025-12-09T22:24

2025-12-09T22:35

владимир зеленский

украина

выборы

выборы на украине

в мире

политика

сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111639/75/1116397586_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_236c411a72819e27f80a628f02ca60ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США организовать голосование через 60-90 дней. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу, пишет РИА Новости. Во вторник президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. В ответ на это Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам".Зеленский заявил, что готов внести правки в законодательство, которое якобы не давало ему ранее переизбраться в военное время.20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, заявил ранее президент России Владимир Путин.Сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, теперь заявляет, что покидать пост не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства. По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь Зеленский стал самозванцем. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о выборах на УкраинеКогда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет ЗападНа Западе раскрыли планы Зеленского снова стать президентом

https://crimea.ria.ru/20250412/prestupnyy-sgovor-v-krymu-otsenili-slova-spikera-rady-o-vyborakh-1145611380.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, выборы, выборы на украине, в мире, политика, сша, новости