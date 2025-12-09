Рейтинг@Mail.ru
Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский
Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский
Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США организовать голосование через 60-90 дней. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу, пишет РИА Новости. Во вторник президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. В ответ на это Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам".Зеленский заявил, что готов внести правки в законодательство, которое якобы не давало ему ранее переизбраться в военное время.20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, заявил ранее президент России Владимир Путин.Сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, теперь заявляет, что покидать пост не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства. По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь Зеленский стал самозванцем. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о выборах на УкраинеКогда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет ЗападНа Западе раскрыли планы Зеленского снова стать президентом
владимир зеленский, украина, выборы, выборы на украине, в мире, политика, сша, новости
Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский

При помощи США Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский

22:24 09.12.2025 (обновлено: 22:35 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США организовать голосование через 60-90 дней. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу, пишет РИА Новости.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. В ответ на это Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам".
Зеленский заявил, что готов внести правки в законодательство, которое якобы не давало ему ранее переизбраться в военное время.
"Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к выборам. Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона "О выборах во время военного положения", – сказал Зеленский.
20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, заявил ранее президент России Владимир Путин.
Сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, теперь заявляет, что покидать пост не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства. По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь Зеленский стал самозванцем. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.
Владимир Зеленский, Украина, Выборы, Выборы на Украине, В мире, Политика, США, Новости
 
