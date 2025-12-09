Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
Президент США Дональд Трамп рассчитывает достигнуть договоренностей о мире на Украине к Рождеству. Об этом пишет газета Financial Times. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассчитывает достигнуть договоренностей о мире на Украине к Рождеству. Об этом пишет газета Financial Times.Как отмечает издание, Владимир Зеленский отчитался европейским лидерам, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер принуждали его к быстрому принятию решения.Во вторник президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.В ответ на это Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам".
Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ

Трамп надеется достичь договоренностей по Украине к Рождеству – СМИ

21:30 09.12.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассчитывает достигнуть договоренностей о мире на Украине к Рождеству. Об этом пишет газета Financial Times.
"Трамп надеется на согласование сделки "к Рождеству", - цитирует публикацию РИА Новости.
Как отмечает издание, Владимир Зеленский отчитался европейским лидерам, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер принуждали его к быстрому принятию решения.
"Посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы ответить на предложенную мирную сделку", - говорится в сообщении газеты.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
В ответ на это Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам".
