https://crimea.ria.ru/20251209/tramp-khochet-uregulirovat-konflikt-na-ukraine-k-rozhdestvu--smi-1151533844.html
Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
Президент США Дональд Трамп рассчитывает достигнуть договоренностей о мире на Украине к Рождеству. Об этом пишет газета Financial Times. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T21:30
2025-12-09T21:30
2025-12-09T21:30
сша
дональд трамп
украина
новости сво
сми
в мире
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657468_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6bc847ff3176466f49afd132763acbda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассчитывает достигнуть договоренностей о мире на Украине к Рождеству. Об этом пишет газета Financial Times.Как отмечает издание, Владимир Зеленский отчитался европейским лидерам, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер принуждали его к быстрому принятию решения.Во вторник президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.В ответ на это Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциаломТрамп дал совет ЗеленскомуКто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнение
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657468_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_cae68c84939a7be3ea45cdd8c7b73cc8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, украина, новости сво, сми, в мире, политика, внешняя политика, новости
Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
Трамп надеется достичь договоренностей по Украине к Рождеству – СМИ