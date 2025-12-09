Рейтинг@Mail.ru
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/u-kieva-net-sil-vernut-krym--zelenskiy-1151535890.html
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский - РИА Новости Крым, 09.12.2025
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у Украины нет сил, чтобы вернуть Крым. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T22:36
2025-12-09T22:56
владимир зеленский
украина
крым
политика
внешняя политика
новости
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/27/1112582725_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_3956152864c8dd00007796ac7e75ff83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у Украины нет сил, чтобы вернуть Крым. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".24 ноября в Стокгольме (Швеция) состоялся четвертый, так называемый, "парламентский саммит" антироссийского проекта "Крымская платформа". В его рамках на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине".В видеообращении по случаю дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, Зеленский назвал "украинскими" Донецк, Луганск и Крым. Глава киевского режима заявил, что там живут "украинцы", которые однажды будут "как одна семья и одна страна". В России ему напомнили, что Крым и ЛДНР давно являются частью РФ, и этот выбор сделали сами жители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждение Кто должен признать территориальные реалии между РФ и УкраинойКрым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины
https://crimea.ria.ru/20251209/zelenskiy-ne-khochet-ustupat-territorii--chem-eto-zakonchitsya-1151514811.html
украина
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/27/1112582725_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_cbb09236aff38316fbafb1416ca3495c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, крым, политика, внешняя политика, новости, россия, новости
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский

У Украины нет сил и достаточной поддержки для возвращения Крыма – Зеленский

22:36 09.12.2025 (обновлено: 22:56 09.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа. Архивное фото
Керченская паромная переправа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у Украины нет сил, чтобы вернуть Крым.

"И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого", – цитирует интервью Зеленского украинским СМИ РИА Новости.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
24 ноября в Стокгольме (Швеция) состоялся четвертый, так называемый, "парламентский саммит" антироссийского проекта "Крымская платформа". В его рамках на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине".
В видеообращении по случаю дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, Зеленский назвал "украинскими" Донецк, Луганск и Крым. Глава киевского режима заявил, что там живут "украинцы", которые однажды будут "как одна семья и одна страна". В России ему напомнили, что Крым и ЛДНР давно являются частью РФ, и этот выбор сделали сами жители.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждение
Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной
Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины
Владимир Зеленский
Вчера, 12:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зеленский не хочет уступать территории – чем это закончится
 
Владимир ЗеленскийУкраинаКрымПолитикаВнешняя политикаНовостиРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мокрый снег ожидается в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
23:03Мы точно знаем: Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО
22:57Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день
22:36У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
22:36В Крыму дистанционные мошенники разжились на 9 млн рублей за неделю
22:24Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский
22:13В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
22:04В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
21:51Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
21:30Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
21:13Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
20:59В Крыму цементный завод бьет производственные рекорды
20:40В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем
20:29"Винный гид России" 2025: рекордное число вин и новые строгие стандарты
20:15ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
20:02Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии
19:45Зеленский сделал заявление о выборах на Украине
19:22В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
19:00Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма
Лента новостейМолния