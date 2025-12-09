https://crimea.ria.ru/20251209/u-kieva-net-sil-vernut-krym--zelenskiy-1151535890.html
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский - РИА Новости Крым, 09.12.2025
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у Украины нет сил, чтобы вернуть Крым. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T22:36
2025-12-09T22:36
2025-12-09T22:56
владимир зеленский
украина
крым
политика
внешняя политика
новости
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/27/1112582725_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_3956152864c8dd00007796ac7e75ff83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у Украины нет сил, чтобы вернуть Крым. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".24 ноября в Стокгольме (Швеция) состоялся четвертый, так называемый, "парламентский саммит" антироссийского проекта "Крымская платформа". В его рамках на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине".В видеообращении по случаю дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, Зеленский назвал "украинскими" Донецк, Луганск и Крым. Глава киевского режима заявил, что там живут "украинцы", которые однажды будут "как одна семья и одна страна". В России ему напомнили, что Крым и ЛДНР давно являются частью РФ, и этот выбор сделали сами жители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждение Кто должен признать территориальные реалии между РФ и УкраинойКрым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины
https://crimea.ria.ru/20251209/zelenskiy-ne-khochet-ustupat-territorii--chem-eto-zakonchitsya-1151514811.html
украина
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/27/1112582725_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_cbb09236aff38316fbafb1416ca3495c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, крым, политика, внешняя политика, новости, россия, новости
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
У Украины нет сил и достаточной поддержки для возвращения Крыма – Зеленский
22:36 09.12.2025 (обновлено: 22:56 09.12.2025)