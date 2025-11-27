https://crimea.ria.ru/20251127/krym-kievu-ne-svetit-zakharova-otsenila-novye-fantazii-ukrainy-1151228467.html

Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины

Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины

Киевский режим мечтает вернуть Крым силой и ценой жизней самих крымчан, однако этого никогда не будет, заявила официальный представитель МИД России Мария...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим мечтает вернуть Крым силой и ценой жизней самих крымчан, однако этого никогда не будет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.24 ноября в Стокгольме (Швеция) состоялся четвертый, так называемый, "парламентский саммит" антироссийского проекта "Крымская платформа". В его рамках на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине".Она подчеркнула, что очередной саммит так называемой "Крымской платформы", задуманной для тиражирования антироссийских нарративов, не имеет ничего общего ни с Крымом, ни с Севастополем, а также напомнила, что крымчане сделали свой выбор в 2014 году и остались в составе РФ даже несмотря на угрозы украинских радикалов "утопить полуостров в крови".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляУкраина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол СШАСША давно признали российский статус Крыма – эксперт

