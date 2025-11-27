Рейтинг@Mail.ru
Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/krym-kievu-ne-svetit-zakharova-otsenila-novye-fantazii-ukrainy-1151228467.html
Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины
Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины
Киевский режим мечтает вернуть Крым силой и ценой жизней самих крымчан, однако этого никогда не будет, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T14:07
2025-11-27T14:07
крым
новости крыма
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
киев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122684521_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_f05cbfd4ad733829190c7b8993407354.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим мечтает вернуть Крым силой и ценой жизней самих крымчан, однако этого никогда не будет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.24 ноября в Стокгольме (Швеция) состоялся четвертый, так называемый, "парламентский саммит" антироссийского проекта "Крымская платформа". В его рамках на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине".Она подчеркнула, что очередной саммит так называемой "Крымской платформы", задуманной для тиражирования антироссийских нарративов, не имеет ничего общего ни с Крымом, ни с Севастополем, а также напомнила, что крымчане сделали свой выбор в 2014 году и остались в составе РФ даже несмотря на угрозы украинских радикалов "утопить полуостров в крови".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляУкраина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол СШАСША давно признали российский статус Крыма – эксперт
крым
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122684521_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_0c398d2f8ea08ed5beabebe562d16e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, киев, владимир зеленский
Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины

Киевский режим никогда не сможет вернуть Крым – Захарова

14:07 27.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественные мероприятия, посвящённые восьмилетию референдума, по результатам которого Крым вернулся в Россию.
Торжественные мероприятия, посвящённые восьмилетию референдума, по результатам которого Крым вернулся в Россию. - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим мечтает вернуть Крым силой и ценой жизней самих крымчан, однако этого никогда не будет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.
24 ноября в Стокгольме (Швеция) состоялся четвертый, так называемый, "парламентский саммит" антироссийского проекта "Крымская платформа". В его рамках на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине".
"Никакой Крым Банковая никогда не вернет, потому что Крым - это не только территория. Крым - это люди, это нынешние поколения, это будущие поколения и это те поколения, которые его защищали, создавали и по-настоящему любили", - оценила заявление Стефанчука Захарова.
Она подчеркнула, что очередной саммит так называемой "Крымской платформы", задуманной для тиражирования антироссийских нарративов, не имеет ничего общего ни с Крымом, ни с Севастополем, а также напомнила, что крымчане сделали свой выбор в 2014 году и остались в составе РФ даже несмотря на угрозы украинских радикалов "утопить полуостров в крови".
"Об истинном отношении режима Зеленского к жителям Крыма и Севастополя, которых на Банковой собираются якобы освобождать, говорит то, что в день проведения в Швеции этого сборища ВСУ предприняли попытку массированной атаки с применением ракет и беспилотников против гражданских объектов на полуострове. Все воздушные цели были поражены российской системой ПВО. Вот такие вот заботы проявляет режим Зеленского относительно тех, кого хочет, как они там говорят, "освободить" путем убийства", - констатировала официальный представитель МИД.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол США
США давно признали российский статус Крыма – эксперт
 
КрымНовости КрымаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:4113-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе
14:39Русский язык стал обязательным в школах КНДР
14:32Каким будет первый месяц зимы в Крыму
14:18Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма
14:07Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины
14:02ВТБ в начале будущего года полностью обновит свой онлайн-банк
13:49Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуру
13:43ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области
13:37Рекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи
13:27Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области
13:16Новости СВО: армия России теснит врага в Донбассе
13:07ПВО сбила еще один беспилотник над Азовским морем
13:03Выход к Черному морю может исчезнуть: Лукашенко дал совет Зеленскому
12:56Севастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в России
12:40План США по Украине написан в спешке: каким должен быть мирный договор
12:20Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:10Клиенты ВТБ из Крыма и Севастополя накопили на вкладах 180 млрд рублей
12:02В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
11:35Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
11:31ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году
Лента новостейМолния