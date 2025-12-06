https://crimea.ria.ru/20251206/na-vosstanovlenie-kurskoy-oblasti-vydelyat-38-milliardov-rubley-1151455073.html

На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей

На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 06.12.2025

На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей

До 2027 года на восстановление Курской области из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T12:32

2025-12-06T12:32

2025-12-06T12:32

курская область

россия

правительство россии

денис мантуров

финансы

финансирование

бюджет

федеральный бюджет

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145025192_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8a7fabfbf62727d448b35e5cbe939fd2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. До 2027 года на восстановление Курской области из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров по итогам совещания по оказанию содействия региону, сказано на сайте кабмина.Мантуров напомнил, что за последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 млрд рублей. Из них около 190 млрд рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов.Это оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов, отмечено на сайте правительства.Работа по восстановлению экономики Курской области входит в плановый режим, что позволяет перераспределить ресурсы с временных решений в пользу системных механизмов, отметил первый вице-премьер.По его информации, правительством принято решение осуществить декабрьскую выплату, а далее средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона.В первых числах декабря президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы комплексного восстановления и развития региона, а также меры по защите исторической памяти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублейКоммунальная инфраструктура РФ готова к отопительному периоду на 99,8%В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, россия, правительство россии, денис мантуров, финансы, финансирование, бюджет, федеральный бюджет, новости, общество