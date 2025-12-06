Рейтинг@Mail.ru
На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 06.12.2025
На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей
На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 06.12.2025
На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей
До 2027 года на восстановление Курской области из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T12:32
2025-12-06T12:32
курская область
россия
правительство россии
денис мантуров
финансы
финансирование
бюджет
федеральный бюджет
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. До 2027 года на восстановление Курской области из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров по итогам совещания по оказанию содействия региону, сказано на сайте кабмина.Мантуров напомнил, что за последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 млрд рублей. Из них около 190 млрд рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов.Это оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов, отмечено на сайте правительства.Работа по восстановлению экономики Курской области входит в плановый режим, что позволяет перераспределить ресурсы с временных решений в пользу системных механизмов, отметил первый вице-премьер.По его информации, правительством принято решение осуществить декабрьскую выплату, а далее средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона.В первых числах декабря президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы комплексного восстановления и развития региона, а также меры по защите исторической памяти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублейКоммунальная инфраструктура РФ готова к отопительному периоду на 99,8%В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов
курская область
россия
курская область, россия, правительство россии, денис мантуров, финансы, финансирование, бюджет, федеральный бюджет
На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей

Мантуров: Курской области до 2027 года выделят 38 миллиардов рублей на восстановление

12:32 06.12.2025
 
Обстановка в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. До 2027 года на восстановление Курской области из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров по итогам совещания по оказанию содействия региону, сказано на сайте кабмина.
"В рамках первого этапа до 2027 года в федеральном бюджете для региона предусмотрены 38,2 млрд рублей. Эти средства уже доводятся, что позволяет сфокусироваться на трех основных задачах. Речь идет об обеспечении безопасности, восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, а также поддержке экономики Курской области", – сказано в сообщении.
Мантуров напомнил, что за последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 млрд рублей. Из них около 190 млрд рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов.
Это оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов, отмечено на сайте правительства.
Работа по восстановлению экономики Курской области входит в плановый режим, что позволяет перераспределить ресурсы с временных решений в пользу системных механизмов, отметил первый вице-премьер.
"В первую очередь речь идет о выплатах населению региона ежемесячной материальной помощи в размере 65 тысяч рублей. Она вводилась до момента освобождения Курской области и была продлена в мае по просьбе губернатора. С начала года на эти цели из федерального бюджета предоставлено более 82 млрд рублей", – добавил Мантуров.
По его информации, правительством принято решение осуществить декабрьскую выплату, а далее средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона.
В первых числах декабря президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы комплексного восстановления и развития региона, а также меры по защите исторической памяти.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублей
Коммунальная инфраструктура РФ готова к отопительному периоду на 99,8%
В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов
 
