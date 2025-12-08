Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области задержан украинский агент - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Ростовской области задержан украинский агент
В Ростовской области задержан украинский агент - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Ростовской области задержан украинский агент
ФСБ задержала 21-летнего агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T10:18
2025-12-08T10:18
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ростовская область
новости
украинские спецслужбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. ФСБ задержала 21-летнего агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником СБУ, после чего добровольно согласился на сотрудничество и оказание содействия Украине в осуществлении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
россия
ростовская область
2025
Новости
россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростовская область, новости, украинские спецслужбы
В Ростовской области задержан украинский агент

В Ростовской области задержали украинского агента после поджога термошкафа

10:18 08.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. ФСБ задержала 21-летнего агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, 2004 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником СБУ, после чего добровольно согласился на сотрудничество и оказание содействия Украине в осуществлении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
"По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи", - добавили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны
Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании
 
РоссияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ростовская областьНовостиУкраинские спецслужбы
 
