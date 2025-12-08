https://crimea.ria.ru/20251208/v-rostovskoy-oblasti-zaderzhan-ukrainskiy-agent--1151478649.html
В Ростовской области задержан украинский агент
В Ростовской области задержан украинский агент - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Ростовской области задержан украинский агент
ФСБ задержала 21-летнего агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. ФСБ задержала 21-летнего агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником СБУ, после чего добровольно согласился на сотрудничество и оказание содействия Украине в осуществлении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
В Ростовской области задержан украинский агент
В Ростовской области задержали украинского агента после поджога термошкафа