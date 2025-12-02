https://crimea.ria.ru/20251202/na-kubani-fsb-zaderzhala-podozrevaemuyu-v-perevode-deneg-ukrainskoy-armii-1151341440.html
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии - РИА Новости Крым, 02.12.2025
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
37-летняя жительница Краснодарского края задержана по подозрению в переводе денег на нужды ВСУ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T11:19
2025-12-02T11:19
2025-12-02T12:17
кубань
краснодарский край
госизмена
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
новости
общество
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64499fb46ecf47c4fc8ce685d46bd398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. 37-летняя жительница Краснодарского края задержана по подозрению в переводе денег на нужды ВСУ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что подозреваемая переводила деньги человеку, который собирал средства и передавал их украинской армии.Женщина арестована, в ее доме проведен обыск, проводятся следственные действия и документирование всех обстоятельств противоправной деятельности, уточнили в ФСБ.Ранее жителя Тульской области задержали за государственную измену, он переводил криптовалюту вооруженным формированиям Украины. Также сообщалось, что в Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение.А в Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слезть с крючка - как ждуну стать на правильный путьЖитель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_00966771fdc4e998747b809ed1b296b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, общество, безопасность
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
Жительница Кубани арестована по подозрению в спонсировании украинской армии – ФСБ
11:19 02.12.2025 (обновлено: 12:17 02.12.2025)