На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии

37-летняя жительница Краснодарского края задержана по подозрению в переводе денег на нужды ВСУ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. 37-летняя жительница Краснодарского края задержана по подозрению в переводе денег на нужды ВСУ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что подозреваемая переводила деньги человеку, который собирал средства и передавал их украинской армии.Женщина арестована, в ее доме проведен обыск, проводятся следственные действия и документирование всех обстоятельств противоправной деятельности, уточнили в ФСБ.Ранее жителя Тульской области задержали за государственную измену, он переводил криптовалюту вооруженным формированиям Украины. Также сообщалось, что в Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение.А в Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слезть с крючка - как ждуну стать на правильный путьЖитель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену

