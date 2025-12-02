Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии - РИА Новости Крым, 02.12.2025
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии - РИА Новости Крым, 02.12.2025
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
37-летняя жительница Краснодарского края задержана по подозрению в переводе денег на нужды ВСУ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. 37-летняя жительница Краснодарского края задержана по подозрению в переводе денег на нужды ВСУ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что подозреваемая переводила деньги человеку, который собирал средства и передавал их украинской армии.Женщина арестована, в ее доме проведен обыск, проводятся следственные действия и документирование всех обстоятельств противоправной деятельности, уточнили в ФСБ.Ранее жителя Тульской области задержали за государственную измену, он переводил криптовалюту вооруженным формированиям Украины. Также сообщалось, что в Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение.А в Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения.
кубань, краснодарский край, госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, общество, безопасность
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии

Жительница Кубани арестована по подозрению в спонсировании украинской армии – ФСБ

11:19 02.12.2025 (обновлено: 12:17 02.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. 37-летняя жительница Краснодарского края задержана по подозрению в переводе денег на нужды ВСУ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.
Отмечается, что подозреваемая переводила деньги человеку, который собирал средства и передавал их украинской армии.
"Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 275 УК России (государственная измена)", - говорится в сообщении.
Женщина арестована, в ее доме проведен обыск, проводятся следственные действия и документирование всех обстоятельств противоправной деятельности, уточнили в ФСБ.
Ранее жителя Тульской области задержали за государственную измену, он переводил криптовалюту вооруженным формированиям Украины. Также сообщалось, что в Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение.
А в Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Слезть с крючка - как ждуну стать на правильный путь
Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
 
