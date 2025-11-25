https://crimea.ria.ru/20251125/dvoe-krymchan-otvetyat-za-uchastie-v-vooruzhennom-formirovanii-1151172583.html
Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании
Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, они предстанут перед судом за участие в незаконном военном формировании. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По версии следствия, в 2016 году обвиняемые, выехав на территорию Украины, вступили в ряды незаконного военного формирования и участвовали в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации, уточнили в ведомстве.При этом обвиняемые скрываются, они объявлены в розыск.Ранее сообщалось, что суд Запорожской области приговорил к 16 годам колонии жителя Каменско-Днепровского района, который передал Службе безопасности Украины координаты места дислокации войск Росгвардии в Энергодаре. В Запорожской области за аналогичное преступление приговорили к 12 годам колонии жителя Бердянска. До этого суд приговорил к 11 годам жительницу Энергодара, которая передала украинским спецслужбам сведения о месте размещения средств противовоздушной обороны ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в КрымуХотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент КиеваЖитель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ
15:55 25.11.2025 (обновлено: 16:11 25.11.2025)