https://crimea.ria.ru/20251125/dvoe-krymchan-otvetyat-za-uchastie-v-vooruzhennom-formirovanii-1151172583.html

Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании

Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, они предстанут перед судом за участие в незаконном... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T15:55

2025-11-25T15:55

2025-11-25T16:11

новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

безопасность республики крым и севастополя

антитеррор

прокуратура республики крым

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, они предстанут перед судом за участие в незаконном военном формировании. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По версии следствия, в 2016 году обвиняемые, выехав на территорию Украины, вступили в ряды незаконного военного формирования и участвовали в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации, уточнили в ведомстве.При этом обвиняемые скрываются, они объявлены в розыск.Ранее сообщалось, что суд Запорожской области приговорил к 16 годам колонии жителя Каменско-Днепровского района, который передал Службе безопасности Украины координаты места дислокации войск Росгвардии в Энергодаре. В Запорожской области за аналогичное преступление приговорили к 12 годам колонии жителя Бердянска. До этого суд приговорил к 11 годам жительницу Энергодара, которая передала украинским спецслужбам сведения о месте размещения средств противовоздушной обороны ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в КрымуХотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент КиеваЖитель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор, прокуратура республики крым, суд