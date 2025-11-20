https://crimea.ria.ru/20251120/peredavala-dannye-o-pvo-zhitelnitsa-energodara-poluchila-11-let-za-shpionazh-1151048856.html
Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж
Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж
Жительница Энергодара Запорожской области получила 11 лет заключения за шпионаж. Женщина передавала киевской разведке данные о местах размещения российских... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T10:49
2025-11-20T10:49
2025-11-20T10:49
прокуратура республики крым
запорожская область
энергодар
шпионаж
главное управление разведки украины (гур)
новости
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Энергодара Запорожской области получила 11 лет заключения за шпионаж. Женщина передавала киевской разведке данные о местах размещения российских систем ПВО. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По информации надзорного ведомства, подсудимая, будучи противницей проведения спецоперации, в период с мая по июнь 2022 года вступила в переписку с лицом, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины."Женщина сообщила о готовности оказать содействие в деятельности против интересов РФ", – сказано в сообщении."Суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской областиВ Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФРоссиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
запорожская область
энергодар
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, запорожская область, энергодар, шпионаж, главное управление разведки украины (гур), новости, приговор
Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж
В Запорожской области за передачу данных об армии РФ женщина получила 11 лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Энергодара Запорожской области получила 11 лет заключения за шпионаж. Женщина передавала киевской разведке данные о местах размещения российских систем ПВО. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
По информации надзорного ведомства, подсудимая, будучи противницей проведения спецоперации, в период с мая по июнь 2022 года вступила в переписку с лицом, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Женщина сообщила о готовности оказать содействие в деятельности против интересов РФ", – сказано в сообщении.
Получив задание, она передала куратору сведения о месте размещения средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в городе Энергодаре, уточнили в прокуратуре.
"Суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке
данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: