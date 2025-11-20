https://crimea.ria.ru/20251120/peredavala-dannye-o-pvo-zhitelnitsa-energodara-poluchila-11-let-za-shpionazh-1151048856.html

Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Энергодара Запорожской области получила 11 лет заключения за шпионаж. Женщина передавала киевской разведке данные о местах размещения российских систем ПВО. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По информации надзорного ведомства, подсудимая, будучи противницей проведения спецоперации, в период с мая по июнь 2022 года вступила в переписку с лицом, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины."Женщина сообщила о готовности оказать содействие в деятельности против интересов РФ", – сказано в сообщении."Суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской областиВ Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФРоссиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО

