Рейтинг@Mail.ru
Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/peredavala-dannye-o-pvo-zhitelnitsa-energodara-poluchila-11-let-za-shpionazh-1151048856.html
Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж
Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж
Жительница Энергодара Запорожской области получила 11 лет заключения за шпионаж. Женщина передавала киевской разведке данные о местах размещения российских... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T10:49
2025-11-20T10:49
прокуратура республики крым
запорожская область
энергодар
шпионаж
главное управление разведки украины (гур)
новости
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Энергодара Запорожской области получила 11 лет заключения за шпионаж. Женщина передавала киевской разведке данные о местах размещения российских систем ПВО. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По информации надзорного ведомства, подсудимая, будучи противницей проведения спецоперации, в период с мая по июнь 2022 года вступила в переписку с лицом, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины."Женщина сообщила о готовности оказать содействие в деятельности против интересов РФ", – сказано в сообщении."Суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской областиВ Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФРоссиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
запорожская область
энергодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, запорожская область, энергодар, шпионаж, главное управление разведки украины (гур), новости, приговор
Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж

В Запорожской области за передачу данных об армии РФ женщина получила 11 лет колонии

10:49 20.11.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Энергодара Запорожской области получила 11 лет заключения за шпионаж. Женщина передавала киевской разведке данные о местах размещения российских систем ПВО. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
По информации надзорного ведомства, подсудимая, будучи противницей проведения спецоперации, в период с мая по июнь 2022 года вступила в переписку с лицом, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Женщина сообщила о готовности оказать содействие в деятельности против интересов РФ", – сказано в сообщении.
Получив задание, она передала куратору сведения о месте размещения средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в городе Энергодаре, уточнили в прокуратуре.
"Суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма передавала киевской разведке данные об адресах и координатах военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. За это женщина получила 15 лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области
В Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФ
Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
 
Прокуратура Республики КрымЗапорожская областьЭнергодарШпионажГлавное управление разведки Украины (ГУР)НовостиПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
12:16Симферополь и пригород остались без света
12:07В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму
11:58В Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублей
11:45Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область
11:16В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
11:09"Царь-протуберанец" улетел с Солнца
10:49Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж
10:33Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин
10:22В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
09:59Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло
09:42Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
09:33Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
09:27Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
08:58Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
08:43ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
08:37В начале был жест: 100 лет Плисецкой
08:19Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров"
07:56Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
07:39Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников
Лента новостейМолния