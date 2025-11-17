https://crimea.ria.ru/20251117/zhitel-tulskoy-oblasti-zaderzhan-za-sponsirovanie-vsu-1150965542.html

Житель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ

россия

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

тульская область

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Житель Тульской области переводил криптовалюту вооруженным формированиям Украины, его задержали за государственную измену. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.Уточняется, что он перевел деньги вооруженным формированиям Украины с использованием криптовалюты. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Обвиняемый арестован, сейчас проводятся следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств его противоправной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слезть с крючка - как ждуну стать на правильный путьЖитель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России

