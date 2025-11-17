Рейтинг@Mail.ru
Житель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Житель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ
Житель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Житель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ
Житель Тульской области переводил криптовалюту вооруженным формированиям Украины, его задержали за государственную измену. Об этом сообщает Центр общественных... РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Житель Тульской области переводил криптовалюту вооруженным формированиям Украины, его задержали за государственную измену. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.Уточняется, что он перевел деньги вооруженным формированиям Украины с использованием криптовалюты. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Обвиняемый арестован, сейчас проводятся следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств его противоправной деятельности.
россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, тульская область
Житель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ

Житель Тульской области задержан за перевод ВСУ криптовалюты - ФСБ

10:07 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Житель Тульской области переводил криптовалюту вооруженным формированиям Украины, его задержали за государственную измену. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тульской области пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что он перевел деньги вооруженным формированиям Украины с использованием криптовалюты. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Обвиняемый арестован, сейчас проводятся следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств его противоправной деятельности.
