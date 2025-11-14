https://crimea.ria.ru/20251114/zhitel-kerchi-poluchil-14-let-kolonii-za-peredachu-ukraine-dannykh-o-pvo-1150900508.html

Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО

В Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T11:22

2025-11-14T11:22

2025-11-14T11:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и Верховного суда Крыма."Вынесен приговор суда жителю города Керчи, 2003 года рождения, задержанному за госизмену", – сказано в сообщении.По информации следствия, в январе 2024 года подсудимый, будучи противником проведения специальной военной операции и желая получить денежное вознаграждение, установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Посредством интернет-мессенджера Telegram он передал данные о местах расположения ПВО, а также сведения об иных военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова.Суд приговорил виновного к 14 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев со штрафом в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работал на спецслужбу страны НАТО: москвича задержали за госизменуВ Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ

