Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО
Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО
В Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T11:22
2025-11-14T11:22
2025-11-14T11:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и Верховного суда Крыма."Вынесен приговор суда жителю города Керчи, 2003 года рождения, задержанному за госизмену", – сказано в сообщении.По информации следствия, в январе 2024 года подсудимый, будучи противником проведения специальной военной операции и желая получить денежное вознаграждение, установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Посредством интернет-мессенджера Telegram он передал данные о местах расположения ПВО, а также сведения об иных военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова.Суд приговорил виновного к 14 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев со штрафом в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения.
Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО
В Керчи мужчине дали 14 лет колонии за госизмену
11:22 14.11.2025 (обновлено: 11:24 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и Верховного суда Крыма.
"Вынесен приговор суда жителю города Керчи, 2003 года рождения, задержанному за госизмену", – сказано в сообщении.
По информации следствия, в январе 2024 года подсудимый, будучи противником проведения специальной военной операции и желая получить денежное вознаграждение, установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Посредством интернет-мессенджера Telegram он передал данные о местах расположения ПВО, а также сведения об иных военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова.
"Скриншоты с точными географическими координатами их размещения обвиняемый посредством мессенджера отправил в чат, используемый службой безопасности Украины и главным управлением разведки министерства обороны Украины", – добавили в сообщении.
Суд приговорил виновного к 14 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев со штрафом в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке
. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения.
