Работал на спецслужбу страны НАТО: москвича задержали за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, передавшего спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их склонения к сотрудничеству. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.Злоумышленник инициативно установил контакт с представителем спецслужбы одной из стран НАТО. Мужчина передавал ему анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству, указали в ведомстве.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 "Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизмену В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, передавшего спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их склонения к сотрудничеству. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы 1988 года рождения, подозреваемого в государственной измене", - говорится в сообщении.
Злоумышленник инициативно установил контакт с представителем спецслужбы одной из стран НАТО. Мужчина передавал ему анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству, указали в ведомстве.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 "Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.
