Работал на спецслужбу страны НАТО: москвича задержали за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, передавшего спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их склонения к сотрудничеству. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.Злоумышленник инициативно установил контакт с представителем спецслужбы одной из стран НАТО. Мужчина передавал ему анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству, указали в ведомстве.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 "Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, москва, новости, нато
Москвич задержан за передачу спецслужбе страны НАТО данных об оппозиционных россиянах

10:00 05.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, передавшего спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их склонения к сотрудничеству. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы 1988 года рождения, подозреваемого в государственной измене", - говорится в сообщении.
Злоумышленник инициативно установил контакт с представителем спецслужбы одной из стран НАТО. Мужчина передавал ему анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству, указали в ведомстве.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 "Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.
