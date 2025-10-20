Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/zhitel-kryma-poluchil-17-let-kolonii-strogogo-rezhima-za-gosizmenu--fsb--1150303637.html
Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ
Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ
Житель села Оленевка Черноморского района Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о российских военных. Как сообщили в... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T12:07
2025-10-20T12:38
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
государственная измена
приговор
новости
оленевка
черноморское
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Житель села Оленевка Черноморского района Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о российских военных. Как сообщили в понедельник в Управлении ФСБ России по Крыму, приговор вступил в законную силу.По данным пресс-службы, мужчина был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем вражеской военной разведки и по заданию куратора собирал и передавал через мессенджеры WhatsApp и Signal сведения об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, привлеченных к охране и обороне побережья в Черноморском районе Республики Крым.Злоумышленник задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него было открыто дело по статье о госизмене. 15 июля Верховный суд Крыма признал фигуранта виновным и приговорил его к 17 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей."В октябре 2025 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи оставил приговор Верховного суда Республики Крым без изменений", – проинформировали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорЖитель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВОКрымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
оленевка
черноморское
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, государственная измена, приговор, новости, оленевка, черноморское, новости крыма
Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ

Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ

12:07 20.10.2025 (обновлено: 12:38 20.10.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Житель села Оленевка Черноморского района Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о российских военных. Как сообщили в понедельник в Управлении ФСБ России по Крыму, приговор вступил в законную силу.
По данным пресс-службы, мужчина был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем вражеской военной разведки и по заданию куратора собирал и передавал через мессенджеры WhatsApp и Signal сведения об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, привлеченных к охране и обороне побережья в Черноморском районе Республики Крым.

"В дальнейшем указанная информация использовалась спецслужбами Украины для нанесения ракетно-бомбовых ударов и организации высадки десанта на Крымский полуостров", – сказано в сообщении.

Злоумышленник задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него было открыто дело по статье о госизмене. 15 июля Верховный суд Крыма признал фигуранта виновным и приговорил его к 17 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей.
"В октябре 2025 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи оставил приговор Верховного суда Республики Крым без изменений", – проинформировали в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаГосударственная изменаПриговорНовостиОленевкаЧерноморскоеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
13:55Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
13:38Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
13:22Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
13:12Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции
12:55ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
12:46Российские военные освободили Ленино в ДНР
12:25Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе
12:07Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ
11:35На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства
11:25"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури
11:11В Симферополе переехала поликлиника №3
11:03"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
10:27В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
10:15ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье 0:56
10:07Расследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено
10:05Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР
09:51В Севастополе возобновили работу катера и паромы
09:37В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек
09:28Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"
Лента новостейМолния