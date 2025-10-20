https://crimea.ria.ru/20251020/zhitel-kryma-poluchil-17-let-kolonii-strogogo-rezhima-za-gosizmenu--fsb--1150303637.html
Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Житель села Оленевка Черноморского района Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о российских военных. Как сообщили в понедельник в Управлении ФСБ России по Крыму, приговор вступил в законную силу.По данным пресс-службы, мужчина был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем вражеской военной разведки и по заданию куратора собирал и передавал через мессенджеры WhatsApp и Signal сведения об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, привлеченных к охране и обороне побережья в Черноморском районе Республики Крым.Злоумышленник задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него было открыто дело по статье о госизмене. 15 июля Верховный суд Крыма признал фигуранта виновным и приговорил его к 17 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей."В октябре 2025 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи оставил приговор Верховного суда Республики Крым без изменений", – проинформировали в ведомстве.
12:07 20.10.2025 (обновлено: 12:38 20.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Житель села Оленевка Черноморского района Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о российских военных. Как сообщили в понедельник в Управлении ФСБ России по Крыму, приговор вступил в законную силу.
По данным пресс-службы, мужчина был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем вражеской военной разведки и по заданию куратора собирал и передавал через мессенджеры WhatsApp и Signal сведения об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, привлеченных к охране и обороне побережья в Черноморском районе Республики Крым.
"В дальнейшем указанная информация использовалась спецслужбами Украины для нанесения ракетно-бомбовых ударов и организации высадки десанта на Крымский полуостров", – сказано в сообщении.
Злоумышленник задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него было открыто дело по статье о госизмене. 15 июля Верховный суд Крыма признал фигуранта виновным и приговорил его к 17 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей.
"В октябре 2025 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи оставил приговор Верховного суда Республики Крым без изменений", – проинформировали в ведомстве.
