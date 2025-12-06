Рейтинг@Mail.ru
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности,... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T18:02
2025-12-06T18:02
wildberries
происшествия
лифт
новости
екатеринбург
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники – оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина. Самостоятельные действия с техникой привели к непоправимым последствиям – оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть", – пишет издание.В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, уточнили там."Компания оказывает полное содействие в проведении следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – добавили в пресс-службе маркетплейса.Прием поставок с разрешения правоохранительных органов осуществляется в штатном режиме, добавили в компании.
екатеринбург
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге

Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге

18:02 06.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники – оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина. Самостоятельные действия с техникой привели к непоправимым последствиям – оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть", – пишет издание.
В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, уточнили там.
"Компания оказывает полное содействие в проведении следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – добавили в пресс-службе маркетплейса.
Прием поставок с разрешения правоохранительных органов осуществляется в штатном режиме, добавили в компании.
