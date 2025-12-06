https://crimea.ria.ru/20251206/lift-razdavil-sotrudnika-na-sklade-wildberries-v-ekaterinburge-1151460122.html

Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге

Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге

Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности,... РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T18:02

2025-12-06T18:02

2025-12-06T18:02

wildberries

происшествия

лифт

новости

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники – оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина. Самостоятельные действия с техникой привели к непоправимым последствиям – оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть", – пишет издание.В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, уточнили там."Компания оказывает полное содействие в проведении следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – добавили в пресс-службе маркетплейса.Прием поставок с разрешения правоохранительных органов осуществляется в штатном режиме, добавили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

екатеринбург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wildberries , происшествия, лифт, новости, екатеринбург