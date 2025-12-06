https://crimea.ria.ru/20251206/lift-razdavil-sotrudnika-na-sklade-wildberries-v-ekaterinburge-1151460122.html
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности,... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T18:02
2025-12-06T18:02
2025-12-06T18:02
wildberries
происшествия
лифт
новости
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники – оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина. Самостоятельные действия с техникой привели к непоправимым последствиям – оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть", – пишет издание.В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, уточнили там."Компания оказывает полное содействие в проведении следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – добавили в пресс-службе маркетплейса.Прием поставок с разрешения правоохранительных органов осуществляется в штатном режиме, добавили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
екатеринбург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries , происшествия, лифт, новости, екатеринбург
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники – оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина. Самостоятельные действия с техникой привели к непоправимым последствиям – оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть", – пишет издание.
В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, уточнили там.
"Компания оказывает полное содействие в проведении следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – добавили в пресс-службе маркетплейса.
Прием поставок с разрешения правоохранительных органов осуществляется в штатном режиме, добавили в компании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.