Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии по итогам курортного сезона зафиксировали целый ряд нарушений, допущенных пользователями пляжей. С теми, кто не отреагирует на замечания, расторгнут договоры. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Ситуацию обсудили на встрече с пользователями пляжей Феодосийского округа.Он напомнил, что порядок на пляжах должны поддерживать круглогодично, а не только в курортный сезон."В случае систематического неисполнения благоустроителями пляжных территорий требований договоров благоустройства и условий разрешений на размещение объектов на пляжах, а также при отсутствии реакции на устранение замечаний, договоры будут расторгнуты досрочно, разрешения отозваны", - подчеркнул глава администрации.Ранее сообщалось, что в Коктебеле после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделаноБлагоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютБлагоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах

