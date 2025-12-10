https://crimea.ria.ru/20251210/mer-feodosii-prigrozil-razorvat-kontrakty-s-polzovatelyami-plyazhey-1151540511.html
Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей
Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей
В Феодосии по итогам курортного сезона зафиксировали целый ряд нарушений, допущенных пользователями пляжей. С теми, кто не отреагирует на замечания, расторгнут... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T10:19
2025-12-10T10:19
2025-12-10T10:19
феодосия
владимир ким
пляжи крыма
пляжи
благоустройство
туризм в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123389902_146:0:1456:737_1920x0_80_0_0_3a2e2ed5bb595caa27607efd5719e410.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии по итогам курортного сезона зафиксировали целый ряд нарушений, допущенных пользователями пляжей. С теми, кто не отреагирует на замечания, расторгнут договоры. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Ситуацию обсудили на встрече с пользователями пляжей Феодосийского округа.Он напомнил, что порядок на пляжах должны поддерживать круглогодично, а не только в курортный сезон."В случае систематического неисполнения благоустроителями пляжных территорий требований договоров благоустройства и условий разрешений на размещение объектов на пляжах, а также при отсутствии реакции на устранение замечаний, договоры будут расторгнуты досрочно, разрешения отозваны", - подчеркнул глава администрации.Ранее сообщалось, что в Коктебеле после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделаноБлагоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютБлагоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123389902_309:0:1292:737_1920x0_80_0_0_3fe0a8cd104154f10d67582f522dc7ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, владимир ким, пляжи крыма, пляжи, благоустройство, туризм в крыму, новости крыма
Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей
Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей в случае нарушений
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии по итогам курортного сезона зафиксировали целый ряд нарушений, допущенных пользователями пляжей. С теми, кто не отреагирует на замечания, расторгнут договоры. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
Ситуацию обсудили на встрече с пользователями пляжей Феодосийского округа.
"Ненадлежащее санитарное состояние, размещение несанкционированных пунктов проката маломерных судов, аттракционов без разрешительных документов и нестационарных объектов по оказанию услуг массажа, не включенных в схему размещения НТО", - перечислил проблемные вопросы Ким в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что порядок на пляжах должны поддерживать круглогодично, а не только в курортный сезон.
"В случае систематического неисполнения благоустроителями пляжных территорий требований договоров благоустройства и условий разрешений на размещение объектов на пляжах, а также при отсутствии реакции на устранение замечаний, договоры будут расторгнуты досрочно, разрешения отозваны", - подчеркнул глава администрации.
Ранее сообщалось, что в Коктебеле после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны
быть приведены к единому стилю.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: