Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость последовательно развивать систему социальных гарантий для участников специальной военной операции и их семей, наполнять ее новыми содержательными инициативами. Об этом он заявил на открытии форума "Вместе победим". Телеграмма участникам, организаторам и гостям форума опубликована на сайте Кремля.Глава государства также отметил, что поддержка защитников Отечества является безусловным нравственным долгом, задачей для партнерской работы государства и общества.10 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве стартовал форум ветеранов "Вместе победим!", организованный фондом "Защитники Отечества".Мероприятие объединило около 1000 героев специальной военной операции из 89 регионов страны. Его участниками также являются представители Администрации Президента, Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, традиционных религий, руководители министерств и ведомств, а также военкоры, эксперты и социальные координаторы фонда.Основными темами повестки форума станут социальная адаптация и комплексная поддержка ветеранов СВО, их трудоустройство, вовлечение в спорт, патриотическое воспитание молодежи.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин призвал власти наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. Российский лидер подчеркнул, что с начала специальной военной операции власти оказывают помощь участникам боевых действий, вносят важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для героев и их семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

