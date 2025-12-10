https://crimea.ria.ru/20251210/gosduma-prinyala-zakon-o-prodlenii-antikrizisnykh-polnomochiy-pravitelstva-1151540126.html
Госдума приняла закон о продлении антикризисных полномочий правительства
Государственная Дума продлила на 2026 год меры антисанкционного спецрегулирования в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Государственная Дума продлила на 2026 год меры антисанкционного спецрегулирования в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность России.Как сообщалось ранее, в Крыму экономика развивается устойчивыми темпами, что подтверждает анализ всех показателей и индексов, озвученных на недавнем экономическом совете при председателе Госсовета республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкцийНа дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три годаВывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России
