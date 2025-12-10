Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о продлении антикризисных полномочий правительства - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Госдума приняла закон о продлении антикризисных полномочий правительства
Госдума приняла закон о продлении антикризисных полномочий правительства - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Госдума приняла закон о продлении антикризисных полномочий правительства
Государственная Дума продлила на 2026 год меры антисанкционного спецрегулирования в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T09:52
2025-12-10T09:52
россия
государственная дума рф
вячеслав володин
правительство россии
санкции против россии
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135549987_453:574:3074:2048_1920x0_80_0_0_159f8c373531d09929733c9af0b51bf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Государственная Дума продлила на 2026 год меры антисанкционного спецрегулирования в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность России.Как сообщалось ранее, в Крыму экономика развивается устойчивыми темпами, что подтверждает анализ всех показателей и индексов, озвученных на недавнем экономическом совете при председателе Госсовета республики.
россия, государственная дума рф, вячеслав володин, правительство россии, санкции против россии, закон и право
Госдума приняла закон о продлении антикризисных полномочий правительства

Принят закон о продлении на 2026 год антикризисных полномочий правительства

09:52 10.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Государственная Дума продлила на 2026 год меры антисанкционного спецрегулирования в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
"Среди них: установление особых правил разрешительной деятельности; формирование перечня товаров, на которые не распространяются отдельные положения Гражданского кодекса об исключительных правах (речь идет о возможности параллельного импорта); определение особенности обращения лекарств и медизделий", - отмечается в сообщении.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность России.
"Запад ввел против России более 30 тысяч санкций, обещал разорвать нашу экономику в клочья. Ничего не вышло! Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы. Нам со своей стороны важно делать все, чтобы законодательно укреплять фундамент развития отечественной промышленности и производства", - подчеркнул Вячеслав Володин.
Как сообщалось ранее, в Крыму экономика развивается устойчивыми темпами, что подтверждает анализ всех показателей и индексов, озвученных на недавнем экономическом совете при председателе Госсовета республики.
