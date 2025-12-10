https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-vypadet-pervyy-sneg-1151546195.html

В Крыму выпадет первый снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Любецкой, в воскресенье, 14-го декабря, без осадков. Днем от 4 градусов мороза до +1 градуса. Дожди вернутся в Крым в понедельник, и ожидаются они только в ночные часы. Температура воздуха в понедельник 0...+5, а в последующие дни ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в зависимости от района полуострова."Также сохраняется вероятность снега, но только в горах. На территории полуострова мы пока снега не увидим и особо трескучих морозов не ожидаем", – добавила начальник республиканского гидрометцентра.Ранее в среду сообщалось, что в конце текущей недели в Крыму резко похолодает, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-ПетриЖесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет ЗемлюГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого

