В Крыму выпадет первый снег
В Крыму выпадет первый снег
В Крыму выпадет первый снег
В Крыму выпадет первый снег
Холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
10.12.2025
2025-12-10T13:07
В Крыму выпадет первый снег

В горах Крыма выпадет первый снег – гидрометцентр

13:06 10.12.2025 (обновлено: 13:07 10.12.2025)
 
Снег в горах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"В субботу, 13 декабря, на территорию полуострова придет холодный фронтальный раздел, который принесет очень сильный северо-западный холодный ветер, до 15-20 метров в секунду. В субботу и ночью, и днем температура воздуха будет составлять +2...+7 градусов тепла. Пойдет дождь. В горах есть вероятность мокрого снега", – рассказала она.

По словам Любецкой, в воскресенье, 14-го декабря, без осадков. Днем от 4 градусов мороза до +1 градуса. Дожди вернутся в Крым в понедельник, и ожидаются они только в ночные часы. Температура воздуха в понедельник 0...+5, а в последующие дни ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в зависимости от района полуострова.
"Также сохраняется вероятность снега, но только в горах. На территории полуострова мы пока снега не увидим и особо трескучих морозов не ожидаем", – добавила начальник республиканского гидрометцентра.
Ранее в среду сообщалось, что в конце текущей недели в Крыму резко похолодает, столбики термометров опустятся до отрицательных значений.
