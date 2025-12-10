https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-vypadet-pervyy-sneg-1151546195.html
В Крыму выпадет первый снег
В Крыму выпадет первый снег - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Крыму выпадет первый снег
Холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T13:06
2025-12-10T13:06
2025-12-10T13:07
эксклюзивы риа новости крым
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
новости крыма
крым
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0f/1134201807_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_9fb87563f2b7fc5e00ce21b6bb0f5e18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Любецкой, в воскресенье, 14-го декабря, без осадков. Днем от 4 градусов мороза до +1 градуса. Дожди вернутся в Крым в понедельник, и ожидаются они только в ночные часы. Температура воздуха в понедельник 0...+5, а в последующие дни ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в зависимости от района полуострова."Также сохраняется вероятность снега, но только в горах. На территории полуострова мы пока снега не увидим и особо трескучих морозов не ожидаем", – добавила начальник республиканского гидрометцентра.Ранее в среду сообщалось, что в конце текущей недели в Крыму резко похолодает, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-ПетриЖесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет ЗемлюГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0f/1134201807_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_4091a170f0897fb21c20b77ea2772812.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, погода в крыму
В Крыму выпадет первый снег
В горах Крыма выпадет первый снег – гидрометцентр
13:06 10.12.2025 (обновлено: 13:07 10.12.2025)