https://crimea.ria.ru/20251118/globalnoe-poteplenie-prevratit-krym-v-ostrov--prognoz-uchenogo-1151007702.html

Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого

Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого

Глобальное потепление и последующее за ним всемирное таяние ледников грозят превратить полуостров Крым в остров. Об этом РИА Новости заявил биофизик,... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T20:11

2025-11-18T20:11

2025-11-18T19:36

мнения

природа

климат

земля

погода

глобальное потепление

крым

алексей карнаухов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/17/1121224608_0:65:1601:965_1920x0_80_0_0_e4bdca904578a6ef40e7e44a67b225b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Глобальное потепление и последующее за ним всемирное таяние ледников грозят превратить полуостров Крым в остров. Об этом РИА Новости заявил биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.Ранее океанологи из парижского Университета Сорбонны провели исследования и выяснили, что потеря 38 ледников, которые находятся под угрозой при пессимистическом сценарии глобального потепления, приведет к таянию огромных объемов льда на суше, что создает потенциал для долгосрочного повышения уровня моря на десять метров. В результате затопленными окажутся побережья Флориды, Техаса и Луизианы в США, обширные участки суши на севере и юге Европы, в том числе Венеция, Севилья и Лиссабон, большая часть Нидерландов, отдельные районы Лондона, а также большая часть территории Бангладеш, Шанхай, Хошимин и Карачи. С начала XX века уровень моря поднялся на 20 сантиметров, и со временем процесс ускоряется. Так, согласно отчету Всемирной метеорологической организации, если в последние десятилетия рост был 3,4 миллиметра в год, то в 2024-м зафиксировали рекордные 5,9 миллиметра. По прогнозам ученых, в случае худшего прогноза, всего через 75 лет на планете климатическими мигрантами могут стать от четырех до 72 миллионов человек.При этом ученый Карнаухов рассказывает и о неожиданных последствиях таяния ледников – к новому ледниковому периоду, так как в океанах будут нарушена система атлантических течений.По его словам, север Европы, в том числе европейской части России, Канада и север США станут малопригодными либо совсем непригодными для жизни. Экономический ущерб может составить сотни триллионов долларов."Температура растет в геометрической прогрессии. И если не остановить глобальное потепление, то через 300 лет мы можем получить планету, на которой не то что уровень океана поднимется, а сами океаны испарятся", – говорит Карнаухов.Научный сотрудник предрекает, что сползание антарктических ледников в океан, который повысит его уровень примерно на три метра, может произойти уже в ближайшие десятилетия."Даже если представить, что вредные выбросы волшебным образом остановятся прямо сейчас, глобальное потепление все равно будет продолжаться за счет углекислого газа, который надолго остается в атмосфере, и медленного прогрева океана", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Считайте также на РИА Новости Крым:Холодноводные обитатели Черного моря могут исчезнуть"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофыЧерное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, природа, климат, земля, погода, глобальное потепление, крым, алексей карнаухов