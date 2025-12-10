Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело

https://crimea.ria.ru/20251210/sadovody-v-sevastopole-obmanom-poluchili-zemlyu-goroda--vozbuzhdeno-delo-1151556633.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Садоводческое товарищество в Севастополе обвиняется в том, что обманом заполучило в аренду около 4,5 гектаров земли стоимостью 27 миллионов рублей, заведено уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре города.В ведомстве сообщили, что о незаконной операции с землей стало известно в ходе проверки исполнения требований законодательства при распоряжении землями города.В результате товарищество незаконно получило в аренду государственные земли площадью почти 4,5 гектаров, кадастровой стоимостью около 27 миллионов рублей, добавили в ведомстве.С материалов прокурорской проверки началось расследование. В итоге следователи отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" в особо крупном размере, которое осуществили "путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения"."Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой", – отмечают в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России

