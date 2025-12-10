Рейтинг@Mail.ru
Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/sadovody-v-sevastopole-obmanom-poluchili-zemlyu-goroda--vozbuzhdeno-delo-1151556633.html
Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело
Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело
Садоводческое товарищество в Севастополе обвиняется в том, что обманом заполучило в аренду около 4,5 гектаров земли стоимостью 27 миллионов рублей, заведено... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T18:47
2025-12-10T18:47
новости
севастополь
новости севастополя
крым
прокуратура города севастополя
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119876169_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3aebe5883a8b7e10e980404a6b57bf86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Садоводческое товарищество в Севастополе обвиняется в том, что обманом заполучило в аренду около 4,5 гектаров земли стоимостью 27 миллионов рублей, заведено уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре города.В ведомстве сообщили, что о незаконной операции с землей стало известно в ходе проверки исполнения требований законодательства при распоряжении землями города.В результате товарищество незаконно получило в аренду государственные земли площадью почти 4,5 гектаров, кадастровой стоимостью около 27 миллионов рублей, добавили в ведомстве.С материалов прокурорской проверки началось расследование. В итоге следователи отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" в особо крупном размере, которое осуществили "путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения"."Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой", – отмечают в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119876169_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_dd574cb7b15783b4d13dc7f39c64001c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, севастополь, новости севастополя, крым, прокуратура города севастополя, новости крыма, происшествия
Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело

В Севастополе садоводческое товарищество обвиняют в незаконной аренде городской земли

18:47 10.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Садоводческое товарищество в Севастополе обвиняется в том, что обманом заполучило в аренду около 4,5 гектаров земли стоимостью 27 миллионов рублей, заведено уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре города.
В ведомстве сообщили, что о незаконной операции с землей стало известно в ходе проверки исполнения требований законодательства при распоряжении землями города.
"Установлено, что в 2020 году садоводческое товарищество бесплатно получило в аренду принадлежащий городу земельный участок. При этом в качестве основания для приобретения прав на него должностное лицо правления товарищества предоставило архивные документы об отводе другого земельного участка, которым кооператив ранее уже распорядился", – рассказали в прокуратуре.
В результате товарищество незаконно получило в аренду государственные земли площадью почти 4,5 гектаров, кадастровой стоимостью около 27 миллионов рублей, добавили в ведомстве.
С материалов прокурорской проверки началось расследование. В итоге следователи отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" в особо крупном размере, которое осуществили "путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения".
"Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой", – отмечают в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли
В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения
С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России
 
НовостиСевастопольНовости СевастополяКрымПрокуратура города СевастополяНовости КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:18Чем обернется для Зеленского иск России к Украине о геноциде крымчан
19:02Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
18:59"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания
18:52Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест
18:47Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело
18:33Институт биологии южных морей признан государственным научным центром
18:20В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны
18:10"Морожу уже 20 лет": интервью с настоящим Дедом Морозом из Крыма
18:02Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды
17:58Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике
17:40В России объяснили желание Европы украсть замороженные активы РФ
17:31Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки
17:13Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии
17:02Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание Народного артиста РФ
16:55В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах
16:43ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
16:42Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников
16:34Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву
16:31В Севастополе закрыли рейд
16:10Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
Лента новостейМолния