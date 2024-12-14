https://crimea.ria.ru/20241214/svoikh-ne-brosaem-putin-prizval-naraschivat-podderzhku-veteranov-svo-1142614903.html
"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВО
"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 14.12.2024
"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин призвал власти наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. Об этом он заявил в ходе съезда "Единой... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T15:16
2024-12-14T15:16
2024-12-14T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал власти наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. Об этом он заявил в ходе съезда "Единой России" в субботу.Российский лидер подчеркнул, что с начала специальной военной операции власти оказывают помощь участникам боевых действий, вносят важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для героев и их семей.Президент подчеркнул, что правительство работает там, где решается судьба России, вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, волонтерами и "миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков".Путин также призвал уделять повышенное внимание тем участникам специальной военной операции, которые вернулись домой после тяжелых ранений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия добивается мира - КремльКогда закончится СВОВ России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО
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владимир путин (политик), россия, герои сво, ветераны сво, общество, политика, новости
"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВО
Путин призвал наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий
15:16 14.12.2024 (обновлено: 15:27 14.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал власти наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. Об этом он заявил в ходе съезда "Единой России" в субботу.
Российский лидер подчеркнул, что с начала специальной военной операции власти оказывают помощь участникам боевых действий, вносят важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для героев и их семей.
"Прошу партию продолжать свою активную работу, наращивать усилия по всем ключевым направлениям, особенно в части поддержки всех ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, которые потеряли своих близких", - сказал он.
Президент подчеркнул, что правительство работает там, где решается судьба России, вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, волонтерами и "миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков".
"Казалось бы, очень простое слово "мы" сейчас наполняется особым объединяющим смыслом. Своих не бросаем – этот принцип и благородный призыв понятен и близок каждому из нас. Потому что сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей – это наша великая ценность", — сказал президент.
Путин также призвал уделять повышенное внимание тем участникам специальной военной операции, которые вернулись домой после тяжелых ранений.
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