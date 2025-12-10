Рейтинг@Mail.ru
Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются попыткой подготовить украинцев к следующим заявлениям – о неизбежном... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T13:27
2025-12-10T14:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются попыткой подготовить украинцев к следующим заявлениям – о неизбежном выводе украинских войск с территорий Донбасса и Новороссии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Павел Шипилин.Зеленский ранее признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. До этого глава киевского режима в Лондоне встречался с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем."Что касается высказываний Зеленского, это, с моей точки зрения, результат плачевного момента в Лондоне, где, судя по тому, как коротко он происходил и как быстро Макрон с Мерцем покинули это сборище, они попытались развеять иллюзии Киева", – считает политолог.По его мнению, европейцы рассчитывали "пересидеть" американского президента Дональда Трампа, но после смены национальной стратегии нацбезопасности США осознали неизбежность крушения антитрамповского глобалистского фронта, а значит и неизбежное поражение Украины, которую без помощи США Европа не сможет финансировать и вооружать в достаточных объемах.При этом он подчеркивает, что заявленное намерение Трампа разрешить украинский конфликт до Рождества тоже является заблуждением американского лидера, поскольку ЕС все же приложит все усилия, чтобы как можно дольше продлевать агонию Украины.Невозможность возвращения Крыма в состав Украины стала очевидна еще в феврале 2014 года, и глава киевского режима Владимир Зеленский запоздал с осознанием этого факта, заявил ранее первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США давно признали российский статус Крыма – экспертИтальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе РоссииМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме

Зеленский готовит украинцев к выводу ВСУ с новых территорий – мнение

13:27 10.12.2025 (обновлено: 14:19 10.12.2025)
 
© gettyimages.com WPA PoolВладимир Зеленский наблюдает за встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном
Владимир Зеленский наблюдает за встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© gettyimages.com WPA Pool
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются попыткой подготовить украинцев к следующим заявлениям – о неизбежном выводе украинских войск с территорий Донбасса и Новороссии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Павел Шипилин.
Зеленский ранее признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. До этого глава киевского режима в Лондоне встречался с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
"Что касается высказываний Зеленского, это, с моей точки зрения, результат плачевного момента в Лондоне, где, судя по тому, как коротко он происходил и как быстро Макрон с Мерцем покинули это сборище, они попытались развеять иллюзии Киева", – считает политолог.
По его мнению, европейцы рассчитывали "пересидеть" американского президента Дональда Трампа, но после смены национальной стратегии нацбезопасности США осознали неизбежность крушения антитрамповского глобалистского фронта, а значит и неизбежное поражение Украины, которую без помощи США Европа не сможет финансировать и вооружать в достаточных объемах.
"Зеленскому дали понять, что вот этой тотальной поддержки больше не будет, потому что США отказываются помогать европейцам, а соответственно Украине - сопротивляться. Поэтому ощущение такое, что слова Зеленского о Крыме — это такая "первая ласточка", "зондирование почвы", подготовка украинцев к неизбежному. Пока идет речь только о Крыме, а следующий этап – вывод войск из Донбасса, Херсона, Запорожья", – считает гость эфира.
При этом он подчеркивает, что заявленное намерение Трампа разрешить украинский конфликт до Рождества тоже является заблуждением американского лидера, поскольку ЕС все же приложит все усилия, чтобы как можно дольше продлевать агонию Украины.
Невозможность возвращения Крыма в состав Украины стала очевидна еще в феврале 2014 года, и глава киевского режима Владимир Зеленский запоздал с осознанием этого факта, заявил ранее первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
