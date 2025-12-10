https://crimea.ria.ru/20251210/pervaya-lastochka-chto-esche-zhdat-ot-zelenskogo-posle-priznaniya-o-kryme-1151548448.html

Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме

Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются попыткой подготовить украинцев к следующим заявлениям – о неизбежном... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T13:27

2025-12-10T13:27

2025-12-10T14:19

радио "спутник в крыму"

павел шипилин

мнения

политика

владимир зеленский

украина

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151548888_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9a95652c2aacdb9adf32844de1390340.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются попыткой подготовить украинцев к следующим заявлениям – о неизбежном выводе украинских войск с территорий Донбасса и Новороссии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Павел Шипилин.Зеленский ранее признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. До этого глава киевского режима в Лондоне встречался с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем."Что касается высказываний Зеленского, это, с моей точки зрения, результат плачевного момента в Лондоне, где, судя по тому, как коротко он происходил и как быстро Макрон с Мерцем покинули это сборище, они попытались развеять иллюзии Киева", – считает политолог.По его мнению, европейцы рассчитывали "пересидеть" американского президента Дональда Трампа, но после смены национальной стратегии нацбезопасности США осознали неизбежность крушения антитрамповского глобалистского фронта, а значит и неизбежное поражение Украины, которую без помощи США Европа не сможет финансировать и вооружать в достаточных объемах.При этом он подчеркивает, что заявленное намерение Трампа разрешить украинский конфликт до Рождества тоже является заблуждением американского лидера, поскольку ЕС все же приложит все усилия, чтобы как можно дольше продлевать агонию Украины.Невозможность возвращения Крыма в состав Украины стала очевидна еще в феврале 2014 года, и глава киевского режима Владимир Зеленский запоздал с осознанием этого факта, заявил ранее первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США давно признали российский статус Крыма – экспертИтальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе РоссииМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля

https://crimea.ria.ru/20251209/tramp-nazval-krym-ochen-krasivym-regionom-s-ogromnym-potentsialom-1151521730.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел шипилин, мнения, политика, владимир зеленский, украина, крым