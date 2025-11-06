https://crimea.ria.ru/20251106/italyanskiy-zhurnalist-voskhitilsya-razvitiem-kryma-v-sostave-rossii-1150699522.html

Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России

Крым в составе России совершил огромный скачок в развитии, прежде всего в плане инфраструктуры, чего и близко не наблюдалось во времена нахождения полуострова... РИА Новости Крым, 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Крым в составе России совершил огромный скачок в развитии, прежде всего в плане инфраструктуры, чего и близко не наблюдалось во времена нахождения полуострова под украинской юрисдикцией. Такое мнение высказал итальянский независимый журналист, глава отделения Международного движения русофилов в Италии Элизео Бертолази в кулуарах Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.Он также подверг критике многие итальянские СМИ, которые публикуют лживую и необъективную информацию как о Крыме, так и о конфликте на Украине."Наша пресса рассказывает то, что получает от официальных органов и СМИ Киева. Она просто повторяет за ними. Часто у нас бывает так, что корреспонденты рассказывают ситуацию, даже не находясь на месте события", – констатировал журналист.В качестве примера Бертолази привел референдум о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик с Россией, на котором он работал наблюдателем. Итальянские СМИ писали о том, что люди якобы идут голосовать "под дулом автоматов", хотя в реальности многие, по его словам, шли на участки "со слезами радости на глазах", чтобы отдать свой голос за возвращение в Россию.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Международная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 странНа Ялтинский международный форум приехали представители более 50 странВ Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – власти

