Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
Крым в составе России совершил огромный скачок в развитии, прежде всего в плане инфраструктуры, чего и близко не наблюдалось во времена нахождения полуострова... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T12:51
2025-11-06T12:51
ямэф
в мире
крым
россия
политика
благоустройство
элизео бертолази
новости крыма
италия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Крым в составе России совершил огромный скачок в развитии, прежде всего в плане инфраструктуры, чего и близко не наблюдалось во времена нахождения полуострова под украинской юрисдикцией. Такое мнение высказал итальянский независимый журналист, глава отделения Международного движения русофилов в Италии Элизео Бертолази в кулуарах Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.Он также подверг критике многие итальянские СМИ, которые публикуют лживую и необъективную информацию как о Крыме, так и о конфликте на Украине."Наша пресса рассказывает то, что получает от официальных органов и СМИ Киева. Она просто повторяет за ними. Часто у нас бывает так, что корреспонденты рассказывают ситуацию, даже не находясь на месте события", – констатировал журналист.В качестве примера Бертолази привел референдум о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик с Россией, на котором он работал наблюдателем. Итальянские СМИ писали о том, что люди якобы идут голосовать "под дулом автоматов", хотя в реальности многие, по его словам, шли на участки "со слезами радости на глазах", чтобы отдать свой голос за возвращение в Россию.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
крым
россия
италия
ямэф, в мире, крым, россия, политика, благоустройство, элизео бертолази, новости крыма, италия, видео
Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России

Крым в составе России развивается бурными темпами – итальянский журналист Бертолази

12:51 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Крым в составе России совершил огромный скачок в развитии, прежде всего в плане инфраструктуры, чего и близко не наблюдалось во времена нахождения полуострова под украинской юрисдикцией. Такое мнение высказал итальянский независимый журналист, глава отделения Международного движения русофилов в Италии Элизео Бертолази в кулуарах Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.
"Я вижу своими глазами, как Крым бурно развивается. Я был в Крыму и до 2014 года, когда он был украинским – не было развития. После воссоединения с Россией – новые дороги, огромный аэропорт и многое другое. У полуострова очень большие возможности для развития. Очень рад, что Крым стал российским", - сказал Бертолази журналистам.
Он также подверг критике многие итальянские СМИ, которые публикуют лживую и необъективную информацию как о Крыме, так и о конфликте на Украине.
"Наша пресса рассказывает то, что получает от официальных органов и СМИ Киева. Она просто повторяет за ними. Часто у нас бывает так, что корреспонденты рассказывают ситуацию, даже не находясь на месте события", – констатировал журналист.
В качестве примера Бертолази привел референдум о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик с Россией, на котором он работал наблюдателем. Итальянские СМИ писали о том, что люди якобы идут голосовать "под дулом автоматов", хотя в реальности многие, по его словам, шли на участки "со слезами радости на глазах", чтобы отдать свой голос за возвращение в Россию.
"Моя информация – это не то, что я читаю, не то, что мне расскажут друзья, а то, что я вижу сам. Когда я пишу, я отражаю, что сам наблюдаю. Никто мне не может сказать, что я распространяю фейки", - подытожил эксперт.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
