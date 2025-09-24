Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
Тезис о возможности Украины отвоевать что-то обратно является ошибочным – Песков
13:36 24.09.2025 (обновлено: 14:32 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с каждым днем и эта динамика будет продолжаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.
"То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - цитируют РИА Новости представителя Кремля.
При этом Песков отметил, что с каждым днем отказа от переговоров с Россией ситуация для Украины будет только ухудшаться.
"Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - отметил он.
Песков также добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
"Прямых каких-то заявлений на этот счет мы не слышали", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной приостановке Трампом конструктивного курса на урегулирование конфликта на Украине.
