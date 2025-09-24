Рейтинг@Mail.ru
Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/mozhet-li-ukraina-otvoevat-chto-to-obratno--otvet-kremlya-1149683419.html
Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
Утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T13:36
2025-09-24T14:32
россия
дмитрий песков
кремль
новости сво
украина
новости
сша
переговоры
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144859364_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f3b3730786da432134c310ffe87f9fa8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с каждым днем и эта динамика будет продолжаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.При этом Песков отметил, что с каждым днем отказа от переговоров с Россией ситуация для Украины будет только ухудшаться.Песков также добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные овладели 115 зданиями в КупянскеЗеленский назвал страну для возможной встречи с ПутинымТрамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине
россия
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144859364_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9cf97e0a12984c8527abff95da6a4b13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, кремль, новости сво, украина, новости, сша, переговоры, политика, внешняя политика
Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля

Тезис о возможности Украины отвоевать что-то обратно является ошибочным – Песков

13:36 24.09.2025 (обновлено: 14:32 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с каждым днем и эта динамика будет продолжаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.
"То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - цитируют РИА Новости представителя Кремля.
При этом Песков отметил, что с каждым днем отказа от переговоров с Россией ситуация для Украины будет только ухудшаться.
"Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - отметил он.
Песков также добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
"Прямых каких-то заявлений на этот счет мы не слышали", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной приостановке Трампом конструктивного курса на урегулирование конфликта на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске
Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным
Трамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине
 
РоссияДмитрий ПесковКремльНовости СВОУкраинаНовостиСШАПереговорыПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
14:46Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе
14:35В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа
14:24Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа
14:09Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки
14:01В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых"
13:58Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
13:42Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы
13:36Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
13:25ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
13:19Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море
13:15Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске
13:12Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков
12:35В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
12:29В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
12:24Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
Лента новостейМолния