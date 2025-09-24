https://crimea.ria.ru/20250924/mozhet-li-ukraina-otvoevat-chto-to-obratno--otvet-kremlya-1149683419.html

Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля

Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля

Утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T13:36

2025-09-24T13:36

2025-09-24T14:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Утверждение о том, что у Украины может получиться отвоевать обратно какие-либо территории является ошибочным, поскольку позиции Киева на фронте ухудшаются с каждым днем и эта динамика будет продолжаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.При этом Песков отметил, что с каждым днем отказа от переговоров с Россией ситуация для Украины будет только ухудшаться.Песков также добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные овладели 115 зданиями в КупянскеЗеленский назвал страну для возможной встречи с ПутинымТрамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине

