Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.В понедельник Трамп заявил, что Штаты могут оказать помощь Польше и Прибалтике в случае эскалации отношений с Россией. Он сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии о якобы инциденте с российскими самолетами.Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область."Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – проинформировали в МО РФ.Американский лидер заявил, что ему проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он сообщил журналистам, что его проинформировали о ситуации и добавил, что ему это "не нравится".Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин выразил мнение, что провокации с беспилотниками над Польшей нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракетГотовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыЧто показал налет дронов на Польшу – мнение

дональд трамп, сша, новости, нато, россия