https://crimea.ria.ru/20250923/strany-nato-dolzhny-sbivat-rossiyskie-samolety--tramp-1149666509.html
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T21:31
2025-09-23T21:31
2025-09-23T21:43
дональд трамп
сша
новости
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149666690_0:0:1982:1115_1920x0_80_0_0_40deab88a81ba4b4f1a5198a4d536428.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.В понедельник Трамп заявил, что Штаты могут оказать помощь Польше и Прибалтике в случае эскалации отношений с Россией. Он сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии о якобы инциденте с российскими самолетами.Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область."Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – проинформировали в МО РФ.Американский лидер заявил, что ему проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он сообщил журналистам, что его проинформировали о ситуации и добавил, что ему это "не нравится".Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин выразил мнение, что провокации с беспилотниками над Польшей нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракетГотовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыЧто показал налет дронов на Польшу – мнение
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149666690_18:0:1766:1311_1920x0_80_0_0_28369ba675b9e5992c9a258340c43733.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, новости, нато, россия
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты при нарушении их границ – Трамп
21:31 23.09.2025 (обновлено: 21:43 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.
"Да, считаю", – ответил Трамп на соответствующий вопрос, ответ американского президента цитирует РИА Новости.
В понедельник Трамп заявил
, что Штаты могут оказать помощь Польше и Прибалтике в случае эскалации отношений с Россией. Он сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии о якобы инциденте с российскими самолетами.
Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.
"Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – проинформировали в МО РФ.
Американский лидер заявил, что ему проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он сообщил журналистам, что его проинформировали о ситуации и добавил, что ему это "не нравится".
Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин выразил мнение, что провокации с беспилотниками над Польшей
нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжаться.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: