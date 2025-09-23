Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.В понедельник Трамп заявил, что Штаты могут оказать помощь Польше и Прибалтике в случае эскалации отношений с Россией. Он сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии о якобы инциденте с российскими самолетами.Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область."Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – проинформировали в МО РФ.Американский лидер заявил, что ему проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он сообщил журналистам, что его проинформировали о ситуации и добавил, что ему это "не нравится".Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин выразил мнение, что провокации с беспилотниками над Польшей нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжаться.
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп

Страны НАТО должны сбивать российские самолеты при нарушении их границ – Трамп

21:31 23.09.2025 (обновлено: 21:43 23.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.
"Да, считаю", – ответил Трамп на соответствующий вопрос, ответ американского президента цитирует РИА Новости.
В понедельник Трамп заявил, что Штаты могут оказать помощь Польше и Прибалтике в случае эскалации отношений с Россией. Он сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии о якобы инциденте с российскими самолетами.
Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.
"Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – проинформировали в МО РФ.
Американский лидер заявил, что ему проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он сообщил журналистам, что его проинформировали о ситуации и добавил, что ему это "не нравится".
Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин выразил мнение, что провокации с беспилотниками над Польшей нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжаться.
Лента новостейМолния