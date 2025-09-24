Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным
Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане. Об этом он сказал в... РИА Новости Крым, 24.09.2025
владимир путин (политик)
владимир зеленский
переговоры
новости
политика
украина
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.
украина
россия
Новости
Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным

Зеленский готов встретиться с Путиным в Казахстане

08:08 24.09.2025 (обновлено: 09:47 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.
"Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария… если хотите, то, например, в Казахстане", - сказал Зеленский.
Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".
Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.
