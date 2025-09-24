https://crimea.ria.ru/20250924/zelenskiy-nazval-stranu-dlya-vozmozhnoy-vstrechi-s-putinym-1149670990.html

Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным

Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным

24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях безопасности УкраинеНа Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опросКогда состоятся следующие переговоры России и Украины

