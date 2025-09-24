Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске
Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области - Минобороны
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" 25-й армии группировки войск "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ,
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль большую часть Купянска и заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны города.
Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: