Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ,

2025-09-24T13:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ,Накануне сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль большую часть Купянска и заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны города.Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.

